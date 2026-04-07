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Detienen a un médico en Las Palmas por volver a agredir a mujeres en su consulta de Telde

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(Actualiza la NA2226 con aclaración de que el detenido no trabaja ahora para la sanidad pública)

Las Palmas de Gran Canaria, 7 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido este martes en Las Palmas de Gran Canaria a un médico cuando salía de su domicilio por supuestamente agredir sexualmente a diez mujeres que atendía en su consulta de Telde, y que ya había sido arrestado por hechos similares en febrero, e incluso condenado en el pasado.

Fuentes del gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias han informado de que el detenido pasará este miércoles a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido el que ha ordenado su detención, según la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según fuentes cercanas al caso, el facultativo, de 37 años, ha sido arrestado por esta nuevas agresiones sexuales y por delitos contra la intimidad.

El detenido ya no forma parte del personal médico con cargo al Servicio Canario de la Salud, sino que se dedicaba a sus tareas en una consulta privada, han precisado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Cuando fue detenido el pasado 3 de febrero por supuestamente agredir sexualmente de dos pacientes, se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de las dos víctimas, han indicado fuentes cercanas al caso.

Además de la detención del facultativo, la Policía ha practicado un registro de su domicilio en la capital grancanaria donde se ha incautado de dispositivos electrónicos, han señalado las fuentes policiales.

En febrero, las dos víctimas relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias.

La investigación entonces reveló que el detenido, presuntamente, se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer estos hechos. EFE

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