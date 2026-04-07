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Consumo activa web para las víctimas de una suplantación de identidad para jugar online

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Madrid, 7 abr (EFE).- Coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta 2025, el Ministerio de Consumo ha activado por tercer año consecutivo la página web del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), con el objetivo de ayudar a las personas afectadas por fraudes en el juego online.

Se trata de un protocolo dirigido a aquellas personas cuya identidad ha sido suplantada por un tercero en el juego online, generando ganancias que no reconocen como propias.

A través de esta web -https://pacs.ordenacionjuego.es/info/pacs-, los usuarios pueden acceder a una guía práctica con los pasos a seguir para denunciar la suplantación de identidad y regularizar su situación ante la Agencia Tributaria.

Esta medida se adopta ante el aumento de este tipo de delitos, que en 2025 afectaron a 8.675 personas, un 12 por ciento más respecto a 2024, según informa el Ministerio de Consumo.

Estas denuncias están relacionadas con un total de 15.871 cuentas de juego, lo que equivale al 4 por ciento de los contribuyentes que recibieron información fiscal vinculada al juego online.

La mayor parte de los casos de suplantación se concentran en el segmento de las apuestas (el 85%), mientras que los casinos también han experimentado un gran crecimiento, al pasar del 7% en 2024 al 18% en 2025.

Las denuncias recogidas a través del protocolo PACS han permitido identificar cuatro grandes modalidades de suplantación de identidad, que encabezan los "interdictos", más de 7.600 personas inscritas en el registro de autoprohibidos para evitar participar en el juego que podrían haber jugado utilizando datos de terceros, en muchos casos personas de su entorno.

Además, menores de edad, ya que se estima que al menos un 8% de los menores que intentaron registrarse sin éxito acceden finalmente al juego utilizando identidades ajenas, en su mayoría dentro del ámbito familiar (66%).

El tercer grupo, "automatización", consiste en el uso de bots para operar cuentas con alta intensidad, prácticas suelen ser detectadas y bloqueadas por los operadores, y, por último, el denominado "fraude de bonos de bienvenida", esto es, los bonos que se usan como incentivos promocionales para captar jugadores y que creen nuevas cuentas. EFE

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