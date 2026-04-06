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Cuerpo defiende que el dato desestacionalizado es clave para ver la tendencia del empleo

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Madrid, 6 abr (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que los datos desestacionalizados de empleo son los que usan los economistas para ver "señales de fondo", ya que eliminan los efectos del calendario y permiten una comparación homogénea sin los altibajos estacionales.

"Estos datos son los que utilizamos los economistas para limpiar las series y que nos den una señal de fondo y, por lo tanto, son exactos, son aún más importantes, de ahí la relevancia de haber alcanzado los 22 millones de afiliaciones", ha dicho en Antena 3 ante las críticas al Gobierno por destacar el dato desestacionalizado (22.010.532 afiliados), mayor al dato sin ajustar (21.882.147 afiliados).

"Los datos (ajustados) precisamente tienen en cuenta cuándo es la Semana Santa y que el año pasado fue en el mes de abril y este año ha sido en el mes de marzo para quitar ese efecto específico (...) en verano también hay un efecto estacional muy fuerte", ha explicado Cuerpo.

El vicepresidente ha incidido en la importancia de haber superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre generado por la guerra en Oriente Medio, que ha tenido de momento impacto directo en la inflación de los productos energéticos, pero no en el empleo.

"Los datos del mes de marzo reflejan un crecimiento mayor, más robusto, más dinámico que el que tuvimos en el mes de febrero y estas son muy buenas noticias y más si tenemos en cuenta el contexto en el que estamos", ha dicho al respecto.

"En 2025 España creció el doble que la zona euro y se crearon cuatro de cada 10 empleos que se crean en la zona euro. Esto nos permite tener esta inercia positiva que nos protege también ante este 'shock', aunque evidentemente todo va a depender de la duración", ha añadido.

Sobre los datos desestacionalizados, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha asegurado que marzo ha sido "un mes simbólico" porque se cruza "la barrera de los 22 millones", lo que "anticipa el dinamismo que vendrá en los próximos meses", según ha dicho en la rueda de prensa para explicar los datos.

Respecto al contexto de guerra, en la misma rueda de prensa el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que no "consta ningún ERTE vinculado a la guerra de Irán", una herramienta disponible, pero que por el momento no cree que sea necesario recurrir a ella.

En el mismo sentido, Suárez ha afirmado que "no se percibe ningún impacto relacionado con la guerra en Irán" y que el número de trabajadores en ERTE ahora es similar al del año pasado. EFE

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