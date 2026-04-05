33-32. Gándara decide en el último segundo un partido de infarto con una victoria vital

Cuenca, 5 abr (EFE). -Triunfo vital para un REBI Cuenca que se quedó con los dos puntos gracias a una jugada afortunada en la que Gándara recogió un rechace para poner el 33-32 en la última jugada del choque.

Dominaron los naveros la primera mitad, en la que estuvieron más acertados en ataque, mientras que los conquenses se toparon con sus propios errores, con una primera línea demasiado previsible y muchos fallos en seis metros.

Los de Carlos Villagrán buscaban a Pablo Herranz y los lanzamientos exteriores de un excelso Bandeira, siendo el lateral izquierdo quien puso el 9-13 en el minuto 22, máxima ventaja hasta ese momento. Ese tanto llegó tras un tiempo muerto de Lidio Jiménez, que veía cómo su equipo se estaba atascando.

Tras ello, supo recomponerse un REBI Cuenca que empató a cinco minutos del descanso con el 13-13 de Vinicius, cerrando un parcial de 4-0 para los suyos.

Tras el paso por los vestuarios, los conquenses volvieron a empatar. Lo hicieron gracias a tres goles seguidos de Perbela, que puso el 18-18 en el minuto 34 desde los siete metros.

Todo estaba preparado para otro final igualado y apretado. La tuvo Nava tras un tiempo muerto de Villagrán, pero Aldini terminó robando el balón. Ahí pedía el tiempo muerto Jiménez a falta de 40 segundos.

Y ahí aparecieron la suerte y la pizarra: Toth lanzó, el rechace le cayó a Gándara y este no falló, dando los dos puntos a los suyos.

Con esta victoria, el REBI Cuenca sella media salvación con 19 puntos, mientras que los naveros se quedan con 15.

33 - REBI Cuenca (15+18): Tonicher, Nacho Pizarro (4), Afonso Mendez (1), Perbela (4,1p), Fede Pizarro (3), Aldini (2) y Lima (4). Arguillas (p.s.), Gándara (5), Vinicius (1),Álvaro Martín, Juanpe, Sergio Antúnez, Toth (6, 3p), Tavares (3, 1p) y Pedro Matos.

32 - Viveros Herol Nava (17+15): Mateus Martins, David Fernández (1), Da Silva (1),Marugán (7, 4p), Bandeira (10), Bonanno y Pablo Herrannz (4). Patotski (p.s.), Edu Reig (1), Alfredo Otero, Pancho Ahumada (1), Carró, Roca (1), Josu Arzoz, Javier Carrión (1) y Batista (4).

Parciales: (2-4), (5-6), (7-9), (8-11), (12-13), (15-17), descanso, (18-19), (19-22), (22-25), (27-29), (30-30) y (33-32)

Árbitros: Jorge y Jesús Escudero Santiuste. Excluyeron por los locales a Toth,Tavares y Perbela. Por los visitantes vieron los dos minutos Ahumada,Bandeira y Bonanno.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 23 de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en El Sargal ante unas 1.300 personas. Antes de comenzar se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento reciente de José Luis Argüello. EFE.

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