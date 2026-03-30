'Weapons', 'El extranjero' y 'Todos los lados de la cama', estrenos de plataforma en abril

Madrid, 30 mar (EFE).- El mes de abril trae a las plataformas de televisión estrenos como la terrorífica 'Weapons', la adaptación de la novela de Albert Camus 'El extranjero' o la divertida y musical 'Todos los lados de la cama', que podrán disfrutarse junto a títulos como el thriller 'Golpes', un homenaje al cine quinqui.

Esta comedia de Martín Cuervo ('¿Quién es quién?'), está protagonizada por Jaime Lorente ('La casa de papel') y Adriana Torrebejano ('Muertos S.L.'), junto a intérpretes como Leo Harlem y Llum Barrera. Cuenta la historia de Miguel, creador y dueño de la empresa con el mismo nombre especializada en crear mentiras para sus clientes; personas que desean ocultar sus actividades extramaritales o escapar de situaciones comprometedoras.

En esta película basada en un cuento de Arthur Miller, Jeremy Piven ('Entourage') es Harold May, un bailarín de claqué judío estadounidense, que recibe una invitación para presentar un espectáculo por una suma exorbitante en el Berlín nazi de los años 30. Junto a su compañía, deberá hacer acopio de todo su talento y coraje para sobrevivir al viaje.

'Golpes' es un 'thriller' que actualiza el género quinqui con Luis Tosar y Jesús Carroza (ambos coincidieron en 'Celda 211' o 'El Niño') en el papel de dos hermanos, uno policía y otro delincuente, que entre atracos y cambios políticos en la Sevilla de 1982 deberán enfrentarse a las heridas aún abiertas de un pasado común que tiene que ver con la memoria histórica.

Es la primera película que dirige Rafael Cobos, guionista junto a Alberto Rodríguez de obras tan reconocidas como 'La isla mínima', '7 vírgenes' o la serie 'Anatomía de un instante', en la que también se abordan los baches de la Transición a la democracia.

Tras su presentación en el Festival de Venecia y su paso por los cines, el filme de François Ozon llega a las plataformas protagonizada por Benjamin Voisin (que ya colaboró con Ozon en 'Verano del 85') y Rebecca Marder ('Fantasías de un escritor'), en una propuesta que reinterpreta la novela existencialista homónima de 1942 de Albert Camus.

Nominada a 4 Premios César y ganadora del premio al mejor actor de reparto (Pierre Lottin), el director de 'Cuando cae el otoño' regresa con esta extraordinaria historia sobre el crimen de un joven en el Argel de 1938.

Dirigida por Peter Farrelly ('Green book', 'Algo pasa con Mary') en esta exagerada comedia los ejecutivos de marketing Brad (Mark Wahlberg) y Elijah (Paul Walter Hauser) proponen un atrevido patrocinio de preservativos de cobertura total para el Mundial de Fútbol.

Después de que su descontrolada celebración en Brasil desate un escándalo mundial, tendrán que escapar de aficionados furiosos, delincuentes y funcionarios que quieren salvar sus carreras y volver a casa con vida.

Dirigida por Zach Cregger, esta película de miedo levantó las taquillas de cine de todo el mundo el pasado agosto. En una tranquila comunidad todos los niños de una misma clase, excepto uno, salen de sus casas a la misma hora. Las imágenes de una cámara de seguridad son el detonador de todo. La película le valió el Oscar a la mejor actriz de reparto a Amy Madigan.

Regreso de la saga de musicales que hace dos décadas revolucionó la comedia romántica en español, con buena parte del elenco original -de Ernesto Alterio a Pilar Castro, pasando por Willy Toledo, María Esteve y Alberto San Juan- ante una generación que se rebela con una vuelta al amor convencional.

La debutante en el largometraje pero habitual de la televisión Samantha López Speranza ('La favorita 1922' y 'HIT') releva a Emilio Martínez-Lázaro en esta película en la que también cantan y bailan los jóvenes Jan Buxaderas y Lucía Caraballo.

El francés Jonathan Millet se estrena en el cine de ficción, tras unos inicios dedicados al documental, con esta cinta de espías, a la que aporta su mirada personal gracias a una puesta en escena que juega todo el tiempo con el fuera de campo, tanto visual como sonoro.

Hamid vive como refugiado sirio en Estrasburgo y recibe el encargo de perseguir a un sospechoso criminal de guerra, exdirigente del régimen de Bachar Al Asad en Siria, de quien cree, además, que fue su torturador en la horrible cárcel de Sednaya. El caso de espionaje se va convirtiendo en una dura prueba personal sobre la relación con un espantoso pasado y el deseo de venganza. EFE

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