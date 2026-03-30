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Cae una red que captaba a mujeres para prostituirlas en 'pisos patera' en Utrera (Sevilla)

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Sevilla, 30 mar (EFE).- Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal que operaba desde la localidad de Utrera (Sevilla) y que se dedicaba a la captación, control y explotación sexual de mujeres en situación vulnerable en 'pisos patera'.

La operación se ha saldado con la detención de siete personas, que han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, delitos contra el derecho de los trabajadores extranjeros, delito de tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal, decretando el ingreso inmediato en prisión de cuatro de los detenidos, entre ellos el líder de la organización.

Según una nota conjunta de ambos cuerpos, el caso saltó tras detectar, a mediados de 2025, "una alta actividad presuntamente ilícita del principal cabecilla de la organización", lo que dio lugar a la puesta en marcha de la llamada operación PSO.

El pasado 3 de marzo, tras ocho meses de vigilancia, los agentes registraron 12 inmuebles ubicados en Utrera, donde encontraron 350 plantas de marihuana "en una fase de floración bastante avanzada", según los investigadores.

Además, los agentes intervinieron 30 gramos de cocaína, una gran cantidad de cogollos de marihuana, así como una bolsa de heroína, 40.000 euros en metálico, un arma de fuego y dos vehículos de alta gama utilizados por el cabecilla de la organización.

Durante la operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil probaron que la organización trabajaba con un sistema jerarquizado y que tenían en marcha "unas altas medidas de seguridad en sus actividades".

Paralelamente, los investigadores han intervenido diversos dispositivos electrónicos y una gran cantidad de documentación que está siendo analizada de manera conjunta por ambos cuerpos policiales, no descartándose nuevas actuaciones.

La investigación ha permitido localizar varias viviendas "utilizadas como 'pisos patera', siendo identificadas en su interior catorce personas en situación irregular y en unas malas condiciones higiénicas y de vulnerabilidad", siendo presuntamente utilizadas dichas viviendas para la comisión de un delito de explotación sexual. EFE

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