Pedro Vite, de cara al Mundial: "Creemos mucho en lo que tenemos"

Leganés (Madrid), 29 mar (EFE).- Pedro Vite, centrocampista de la selección de Ecuador, dijo que "internamente" el equipo cree "mucho" en lo que tienen y en sus posibilidades de cara el Mundial 2026, donde serán uno de los cuatro equipos del grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

"Internamente creemos mucho en lo que tenemos. Creo que va a depender mucho de nosotros, de tener esa seguridad y confianza de que Ecuador está para grandes cosas, pero sin olvidar que hay que ir paso a paso, recorriendo un bonito camino y disfrutar de eso", aseguró el futbolista antes del entrenamiento de este domingo en el Estadio Ontime Butarque de Leganés.

Las buenas sensaciones tras el empate 1-1 ante Marruecos hace sólo dos días en el Estadio Riyadh Air Metropolitano reafirmaron la sensación de que el equipo "cada vez va por mejor camino".

"Esperamos llegar con mucha más motivación. Nos ayuda mucho para ver cómo estamos para el Mundial. Fue un partido que disfrutamos mucho, nos hubiera gustado obviamente salir con una victoria pero bueno, creo que la selección cada vez va por mejor camino", señaló.

Asimismo, agradeció el aliento de muchos compatriotas que se acercaron al Metropolitano para ayudar a la selección ecuatoriana, y deseó lo mismo de cara al martes ante Países Bajos: "Muy bonito, parecíamos local. Ver cómo apoyan a la selección en otro lado... Esperemos que en Holanda podamos ver muchas camisetas amarillas y disfrutarlo".

Ante Países Bajos, contra el que jugarán en Eindhoven, predijo un partido "complicado": "Son selecciones top, creo que son partidos y momentos de alta concentración. Hay que estar metidos durante los 90 minutos, va a ser otro partido complicado".

Vite tuvo una actuación destacada ante Marruecos jugando al lado de Moisés Caicedo, una de las grandes estrellas de la selección 'Tri'.

"Disfruto mucho de poder jugar ahí. Tengo la bendición de tener conmigo al 'Niño Moi', que hace que todo sea más fácil para mí. Disfruto del compromiso que mis compañeros también demuestran y eso también es una motivación para mí", narró.

Con altas posibilidades de ser convocado a la cita mundialista por parte del entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, mostró su emoción y ganas por acudir con el equipo este mismo verano.

"Agradecer a Dios que él es el que nos cuida y nos protege, que todos los que estemos aquí estemos a punto y bien con nuestros clubes, que es algo primordial para llegar con ritmo al Mundial. Puede ser mi primer Mundial, me imagino que serán partidos de alta concentración y alto nivel, espero poder llegar ahí y disfrutarlo, es algo muy bonito", concluyó. EFE

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