Espana agencias

Pedro Vite, de cara al Mundial: "Creemos mucho en lo que tenemos"

Guardar

Leganés (Madrid), 29 mar (EFE).- Pedro Vite, centrocampista de la selección de Ecuador, dijo que "internamente" el equipo cree "mucho" en lo que tienen y en sus posibilidades de cara el Mundial 2026, donde serán uno de los cuatro equipos del grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

"Internamente creemos mucho en lo que tenemos. Creo que va a depender mucho de nosotros, de tener esa seguridad y confianza de que Ecuador está para grandes cosas, pero sin olvidar que hay que ir paso a paso, recorriendo un bonito camino y disfrutar de eso", aseguró el futbolista antes del entrenamiento de este domingo en el Estadio Ontime Butarque de Leganés.

Las buenas sensaciones tras el empate 1-1 ante Marruecos hace sólo dos días en el Estadio Riyadh Air Metropolitano reafirmaron la sensación de que el equipo "cada vez va por mejor camino".

"Esperamos llegar con mucha más motivación. Nos ayuda mucho para ver cómo estamos para el Mundial. Fue un partido que disfrutamos mucho, nos hubiera gustado obviamente salir con una victoria pero bueno, creo que la selección cada vez va por mejor camino", señaló.

Asimismo, agradeció el aliento de muchos compatriotas que se acercaron al Metropolitano para ayudar a la selección ecuatoriana, y deseó lo mismo de cara al martes ante Países Bajos: "Muy bonito, parecíamos local. Ver cómo apoyan a la selección en otro lado... Esperemos que en Holanda podamos ver muchas camisetas amarillas y disfrutarlo".

Ante Países Bajos, contra el que jugarán en Eindhoven, predijo un partido "complicado": "Son selecciones top, creo que son partidos y momentos de alta concentración. Hay que estar metidos durante los 90 minutos, va a ser otro partido complicado".

Vite tuvo una actuación destacada ante Marruecos jugando al lado de Moisés Caicedo, una de las grandes estrellas de la selección 'Tri'.

"Disfruto mucho de poder jugar ahí. Tengo la bendición de tener conmigo al 'Niño Moi', que hace que todo sea más fácil para mí. Disfruto del compromiso que mis compañeros también demuestran y eso también es una motivación para mí", narró.

Con altas posibilidades de ser convocado a la cita mundialista por parte del entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, mostró su emoción y ganas por acudir con el equipo este mismo verano.

"Agradecer a Dios que él es el que nos cuida y nos protege, que todos los que estemos aquí estemos a punto y bien con nuestros clubes, que es algo primordial para llegar con ritmo al Mundial. Puede ser mi primer Mundial, me imagino que serán partidos de alta concentración y alto nivel, espero poder llegar ahí y disfrutarlo, es algo muy bonito", concluyó. EFE

(vídeo)

Últimas Noticias

Frustrado un intento de huida de dos reclusos de la cárcel Brians 2 de Barcelona

Frustrado un intento de huida de dos reclusos de la cárcel Brians 2 de Barcelona

Ecuador, sin Piero Hincapié, prepara en Butarque su partido ante Países Bajos

Infobae

Funcionarios de la cárcel catalana de Brians 2 frustran el intento de fuga de dos internos

Infobae

Feijóo prepara una campaña "cercana" y "en la calle" para intentar que Moreno revalide la mayoría absoluta

Alberto Núñez Feijóo diseñará una estrategia presencial para reforzar el apoyo a Juanma Moreno, ante el riesgo de abstención y el avance de Vox en las encuestas, según advierten fuentes internas del Partido Popular

Feijóo prepara una campaña "cercana" y "en la calle" para intentar que Moreno revalide la mayoría absoluta

Sainz: "Llevamos tiempo avisando a la FIA y a la FOM de que un accidente así podía pasar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

Un libro afirma que un empresario catalán participaba en la organización de los ‘safaris humanos’ de Sarajevo y Sumar insiste en que se investigue

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

ECONOMÍA

Adaptarse se convirtió en estrategia: tokenizar es lo que eligió el mercado

Adaptarse se convirtió en estrategia: tokenizar es lo que eligió el mercado

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Calcula así cuánto te tienen que pagar por las horas extras para asegurarte y que no te engañen”

Una empresa despide dos veces a una empleada y debe recontratarla otras dos tras perder los juicios: no prueba un supuesto robo y ahora debe pagar 11.000 euros de indemnización

Las personas con seguro de hogar podrán desgravarse más de 1.000 euros en la Declaración de la Renta, pero solo si cumplen estos requisitos

El Teatro Barceló, a la venta: el emblemático edificio del centro de Madrid vuelve al mercado tras 90 años de historia

DEPORTES

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial