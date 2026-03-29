Lunes, 30 de marzo de 2026

FÚTBOL SELECCIÓN

Redacción Deportes. La selección española ultima este lunes su preparación para enfrentarse a la de Egipto en el RCDE Stadium de Cornellá de Llobregat (Barcelona), después de imponerse a la de Serbia el pasado viernes por 3-0 en el segundo amistoso de una serie de dos encuentros previos al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

. A 11:00, entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid. A las 17.45, salida del vuelo Madrid-Barcelona. A las 20.15, rueda de prensa oficial en el RCDE Stadium con el seleccionador, Luis de la Fuente, y Marc Cucurella.

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FÚTBOL AMISTOSOS

Redacción Deportes. La selección de Alemania recibe a la de Ghana en el MHPArena de Stuttgart; la de Chile visita a la de Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland; y la de Venezuela a la de Uzbekistán en el estadio Milliy de Taskent en tres de los varios partidos amistosos internacionales previstos para este lunes.

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FÚTBOL COPA ÁFRICA

Rabat. Vista de apelación en el proceso que se sigue en Marruecos contra 18 aficionados senegaleses condenados a penas de entre 3 meses y un año por actos vandálicos durante la Copa de África de Naciones. El caso cobra especial relevancia tras la decisión de la CAF de anular el triunfo de Senegal en la final de la Copa y declarar ganador a Marruecos.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- El Valencia Basket celebra con su afición en el Roig Arena el título de la Copa de la Reina que conquistó este domingo en Tarragona al imponerse en la final al Hozono Global Jairis (20.00).

- NBA: Miami Heat-Philadelphia 76ers (01.00), Atlanta Hawks-Boston Celtics (01.30), Memphis Grizzlies-Phoenix Suns y San Antonio Spurs-Chicago Bulls (02.00), Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves (02.30), Utah Jazz-Cleveland Cavaliers (03.00), Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons (03.30) y Los Angeles Lakers-Washington Wizards (04.00).

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FÚTBOL

- Previa del amistoso España-Egipto, que se juega el martes en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat.

. A 11:00, entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (15 minutos abiertos a los medios). A las 17:45, salida del vuelo Madrid-Barcelona. A las 20.15, rueda de prensa oficial en el RCDE Stadium con el seleccionador, Luis de la Fuente, y Marc Cucurella.

- Previa del partido sub-21 España-Kosovo, de la fase de clasificación al Europeo 2027 y que se juega el martes en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares (Madrid).

- El presidente del club azulgrana, Rafael Yuste, y la jugadora Cata Coll asisten a la inauguración de la 'Academia Copa del Mundo Barça' (11.00. Estadio Johan Cruyff).

- Amistosos Nueva Zelanda-Chile, en Auckland (08.00); Uzbekistán-Venezuela, en Taskent (16.00) y Alemania-Ghana, en Stuttgart (20.45).

- Previa de los partidos de la repesca europea de clasificación para el Mundial 2026: Bosnia y Herzegovina-Italia, Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía y Rep. Checa-Dinamarca.

- LaLiga Hypermotion. 33ª jornada. Previas de los partidos Mirandés-Albacete, Deportivo-Córdoba y Valladolid-Cádiz.

- El Tribunal de Comercio de Nantes da su veredicto sobre el largo conflicto judicial entre el Cardiff City y el Nantes sobre el pago del fichaje del argentino Emiliano Sala, que falleció en un accidente de avión en enero de 2019.

- Rabat. Vista de apelación en el proceso que se sigue en Marruecos contra 18 aficionados senegaleses condenados a penas de entre 3 meses y un año por actos vandálicos durante la Copa de África de Naciones. El caso cobra especial relevancia tras la decisión de la CAF de anular el triunfo de Senegal en la final de la Copa y declarar ganador a Marruecos (13.00).

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino en Ciudad de México, en el marco de los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026. (FOTO)

- Previa del amistoso Argentina-Zambia en Buenos Aires, programado tras la cancelación de la Finalissima ante España y que marcará la despedida de la Albiceleste de su público previo al Mundial 2026

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TENIS

- Clasificaciones mundiales ATP y WTA tras el torneo de Miami.

- Torneos ATP 250 de Bucarest, Marrakech y Houston (hasta 5).

- Torneos WTA 500 de Charleston y 250 de Bogotá (hasta 5).

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VELA

- 55ª edición del Trofeo SAR Sofía, en Palma (hasta 4).

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WATERPOLO

- Liga de Campeones. Previa del Atlètic Barceloneta-Olympiacos, de la tercera jornada de la segunda fase de la competición.

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