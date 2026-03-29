Gamarra espera que "cuanto antes" se cierren los acuerdos pendientes con Vox para dar "estabilidad" en los Gobiernos

Durante su paso por Logroño, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, planteó que millones de españoles convocados a las urnas en Extremadura, Castilla y León y Aragón respaldaron de manera significativa al PP. Gamarra destacó que este respaldo constituye un mandato para alcanzar pactos entre las formaciones conservadoras en estas comunidades autónomas, con el objetivo de garantizar la formación de gobiernos estables. Según informó el medio de comunicación, la dirigente del PP subrayó la urgencia de cerrar los acuerdos pendientes con Vox en las tres regiones, argumentando que los ciudadanos exigen soluciones inmediatas y la concreción de la voluntad expresada en las urnas.

La dirigente popular explicó que el partido actúa desde la responsabilidad y reclamó la misma actitud a todas las formaciones implicadas. Tal como publicó la agencia, Gamarra sostuvo que el objetivo de estos acuerdos es no otorgar ninguna ventaja al actual Gobierno central liderado por Pedro Sánchez, al que denominó “Sanchismo”. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Gamarra expresó: “No se le puede dar ni un milímetro de oxígeno al Sanchismo, con lo cual, cuanto antes empiecen a funcionar esos Gobiernos, mucho mejor”.

Durante su intervención, realizada antes de la visita a la exposición ‘Vida y sociedad en los archivos de los fotógrafos de Logroño’ en el Ayuntamiento de la capital riojana, la vicesecretaria enfatizó que la alternativa política debe ser “firme, seria y responsable”, cumpliendo con el mandato electoral de los últimos comicios autonómicos. Insistió en que el PP persigue la estabilidad institucional y el cumplimiento del voto mayoritario en las regiones mencionadas, según reportó el medio.

Gamarra también vinculó la premura de los pactos con la necesidad de afrontar de inmediato los retos e inquietudes de los ciudadanos de Extremadura, Castilla y León y Aragón, argumentando que la velocidad en la toma de decisiones políticas es esencial para no defraudar la expectativa creada en la población tras los últimos procesos electorales regionales, consignó la fuente.

En otro asunto, la dirigente se refirió al reciente nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente del Gobierno, anunciado por Pedro Sánchez. Gamarra afirmó que Carlos Cuerpo, hasta el momento ministro de Economía, es “tan responsable como Pedro Sánchez de las medidas adoptadas y la inflación a la que no se le pone freno”. Además, manifestó que el nuevo vicepresidente ha formado parte del equipo económico del ejecutivo y, como tal, comparte la responsabilidad sobre la gestión económica nacional, tal como consignó el medio.

Sobre la figura de Carlos Cuerpo, Gamarra añadió que el ministro “ya ha tenido responsabilidades” y su labor se encuadra dentro de la línea política del Ejecutivo central. En palabras recogidas por la prensa, sostuvo que Cuerpo “no es alguien nuevo, es alguien que ya forma parte del Sanchismo desde hace mucho tiempo”, y que “su papel ha sido el de servir al Sanchismo como el resto de sus compañeros de Consejo de Ministros”.

La responsable popular sostuvo, además, que la corrupción sigue afectando al Gobierno actual y achacó a Carlos Cuerpo no haber tomado, según sus palabras, una postura firme ante esta problemática. Según detalló el medio, Gamarra indicó que “hasta el momento no ha dicho absolutamente nada en relación a la misma ni ha luchado en su contra”.

Respecto a la situación del Ejecutivo central, Gamarra defendió que los recientes cambios en la cúpula no han permitido superar las principales dificultades, mencionando que el Gobierno sigue sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria y sin capacidad para gobernar con eficacia. Acusó también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no poder mantener el orden dentro de su propio ejecutivo, según informó la misma fuente.

Por otro lado, Gamarra remarcó que la solicitud de responsabilidad se extiende a todas las formaciones políticas implicadas en las negociaciones autonómicas, reiterando la necesidad de acuerdos que afiancen la gobernabilidad y respondan al requerimiento de estabilidad expresado por la población durante los recientes comicios. La dirigente nacional expresó su esperanza de que estos acuerdos se concreten en el menor tiempo posible, tal como detalló el medio, subrayando la urgencia de dotar de gobernabilidad a las tres comunidades autónomas y evitar vacíos de poder que puedan beneficiar a la actual administración estatal.

El Partido Popular sostiene que la consecución de estos acuerdos permitirá implementar programas y políticas orientadas a responder a las necesidades de los ciudadanos en Extremadura, Castilla y León y Aragón, atendiendo a la demanda de soluciones inmediatas, como publicó el medio. Esta agenda incluye la voluntad de que todos los procesos políticos y administrativos derivados de las elecciones se cierren de acuerdo con la voluntad de los votantes, sin demoras que puedan interpretarse como un incumplimiento de lo que el electorado reclama.

Durante el acto en Logroño, Gamarra explicó que la postura del PP se alinea con el compromiso de “seguir gobernando” en las tres comunidades autónomas citadas, en concordancia con el resultado depositado en las urnas y para contrarrestar la política del Ejecutivo central. Estas declaraciones se producen en un periodo de negociación entre las formaciones conservadoras, con la consigna de que la estabilidad es una prioridad para responder a los retos regionales y nacionales, en un contexto donde el PP busca marcar distancias con el Gobierno central liderado por Pedro Sánchez y remarcar su propia propuesta política.