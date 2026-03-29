Espana agencias

El español Sergio Amante, nuevo presidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas

Durante el encuentro celebrado en Estambul, representantes de más de 200 países eligieron nuevo liderazgo para la histórica organización, en una cita marcada por el mensaje de unidad ante el avance mundial de posturas extremas, según asistentes

Guardar
Imagen HSLEI2KHVJFDHANEUXOTGCTCJU

Durante la asamblea realizada en Estambul, más de 200 representantes juveniles socialistas de todos los continentes debatieron en torno a la importancia de la unidad frente al crecimiento de tendencias extremas en diversas regiones del planeta. En ese contexto, el grupo español incrementó su peso internacional al asumir la presidencia de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas (IUSY). Según informaron las Juventudes Socialistas y publicó la prensa española, Sergio Amante fue escogido como nuevo presidente de la organización, sucediendo en el cargo a Hend Mgaieth, quien se había desempeñado como titular de la entidad global en representación de Túnez.

El evento, reportó el medio, sirvió como plataforma para que delegados y delegadas de más de 200 países participaran bajo el lema “Courage in action” (Coraje en acción), con el objetivo de renovar la agenda y las estrategias del movimiento juvenil socialista a nivel global. La cita ocurrió durante el congreso ordinario de IUSY, que tuvo lugar este domingo en la ciudad turca.

La delegación española recibió apoyo institucional por parte de la secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Enma López, y del secretario general saliente de Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino. Según consignó la misma fuente, hasta ahora la representación española ocupaba la vicepresidencia del organismo con Víctor Camino como titular. Con la elección de Sergio Amante, queda por primera vez bajo liderazgo español la presidencia de la unión internacional.

En su intervención delante del plenario, Amante, politólogo y militante de las Juventudes Socialistas de Andalucía, centró su mensaje en la preocupación por el avance de la extrema derecha. “Ante el avance de la ultraderecha en todo el mundo, apelo a que construyamos un espacio donde la verdad y la democracia vuelvan a ser un proyecto político para la juventud”, expresó Amante, cuyas palabras fueron reproducidas por las Juventudes Socialistas y diversos medios de comunicación presentes en el congreso.

El proceso de selección implicó debates internos y discusiones estratégicas entre las delegaciones presentes, según recogieron las Juventudes Socialistas. Se trató de un acontecimiento de relevancia para el colectivo, dada la magnitud de la organización: la IUSY reúne agrupaciones juveniles socialistas de los cinco continentes y ha jugado un papel central en la coordinación internacional de políticas y posicionamientos ideológicos entre la juventud vinculada al movimiento socialista.

Durante la reunión, los delegados y delegadas revisaron los desafíos actuales para el socialismo internacional, haciendo hincapié en los retos que imponen los cambios políticos en distintas regiones y el auge de discursos que ponen en cuestión los principios de la democracia pluralista y los derechos sociales. El medio español resaltó también la importancia simbólica del traspaso del mando desde África del Norte hacia Europa, con el relevo de Mgaieth por Amante, en un contexto de llamadas a la renovación interna y a la construcción de consensos frente a las amenazas democráticas.

El lema seleccionado para el encuentro, “Coraje en acción”, reflejó la intención de los participantes de responder activamente a los cambios globales y al clima político adverso para sectores progresistas en varios países. Las Juventudes Socialistas transmitieron el mensaje de que la elección de Amante supone una oportunidad para reforzar la acción coordinada entre jóvenes socialistas y laboristas en distintas latitudes, potenciando así la voz del sector juvenil en foros internacionales y debates sobre los modelos futuros de desarrollo político y social.

Las discusiones incluyeron el intercambio de experiencias sobre estrategias frente al aumento de la intolerancia, la defensa de los sistemas democráticos y los mecanismos para garantizar la representación efectiva de la juventud en las estructuras políticas de sus países. Fuentes de la organización citaron entre los objetivos principales del nuevo liderazgo la promoción de políticas inclusivas, el impulso de iniciativas colectivas y la formación de redes de apoyo entre organizaciones afiliadas en contextos adversos.

En la clausura del cónclave, la delegación española subrayó el respaldo recibido de figuras del PSOE y destacó el esfuerzo conjunto para favorecer la internacionalización de la agenda política de las juventudes socialistas. El medio español señaló que la transición en la dirección de IUSY llega en medio de un proceso de autocrítica sobre los desafíos en la participación juvenil y la necesidad de consolidar alianzas que permitan enfrentar los desafíos estructurales que afectan a los movimientos progresistas jóvenes en todo el mundo.

El acto en Estambul resultó así en la configuración de una nueva etapa en la IUSY, en la que Sergio Amante asumió la tarea de articular los distintos intereses presentes en el movimiento juvenil socialista internacional con el fin de reforzar la apuesta por la democracia, la igualdad y la justicia social en un entorno internacional convulso.

Temas Relacionados

Sergio AmanteUnión Internacional de Juventudes SocialistasJuventudes SocialistasVíctor CaminoEstambulTurquíaSocialismo internacionalJuventudPSOEHend MgaiethEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Bendodo dice que Montero "viene a Andalucía como quien va a pagar una multa" y no ha podido "empezar peor"

Elías Bendodo cuestiona la implicación de María Jesús Montero en la contienda andaluza y señala su falta de compromiso, aludiendo a actitudes arrogantes y criticando tanto el tono de su discurso como el inicio de su campaña

Bendodo dice que Montero "viene a Andalucía como quien va a pagar una multa" y no ha podido "empezar peor"

Bendodo acusa a Montero de iniciar la campaña "con soberbia y sin ilusión"

Infobae

Domingo de Ramos marcado por un temporal de viento y bajada de temperaturas

Infobae

92-84. El Joventut alarga su estado de gracia antes del reto europeo, pero pierde a Tomic

Infobae

Vingegaard se lleva la Volta a Catalunya; Brady Gilmore gana la última etapa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

Un libro afirma que un empresario catalán participaba en la organización de los ‘safaris humanos’ de Sarajevo y Sumar insiste en que se investigue

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

ECONOMÍA

Estas son las capitales de provincia con los alquileres más bajos en España: Zamora lidera con 7,8 euros el metro cuadrado, seguida de Lugo y Cuenca

Estas son las capitales de provincia con los alquileres más bajos en España: Zamora lidera con 7,8 euros el metro cuadrado, seguida de Lugo y Cuenca

Hasta 225.000 euros de multa por usar falsos becarios si se aprueba el nuevo Estatuto: Trabajo detectó 2.688 casos entre 2021 y 2025

Nestlé, tras el robo de 413.793 barras de Kit Kat: “Apreciamos el gusto excepcional de los delincuentes”

Adaptarse se convirtió en estrategia: tokenizar es lo que eligió el mercado

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Calcula así cuánto te tienen que pagar por las horas extras para asegurarte y que no te engañen”

DEPORTES

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García