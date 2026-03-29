El español Sergio Amante, nuevo presidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas

Durante la asamblea realizada en Estambul, más de 200 representantes juveniles socialistas de todos los continentes debatieron en torno a la importancia de la unidad frente al crecimiento de tendencias extremas en diversas regiones del planeta. En ese contexto, el grupo español incrementó su peso internacional al asumir la presidencia de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas (IUSY). Según informaron las Juventudes Socialistas y publicó la prensa española, Sergio Amante fue escogido como nuevo presidente de la organización, sucediendo en el cargo a Hend Mgaieth, quien se había desempeñado como titular de la entidad global en representación de Túnez.

El evento, reportó el medio, sirvió como plataforma para que delegados y delegadas de más de 200 países participaran bajo el lema “Courage in action” (Coraje en acción), con el objetivo de renovar la agenda y las estrategias del movimiento juvenil socialista a nivel global. La cita ocurrió durante el congreso ordinario de IUSY, que tuvo lugar este domingo en la ciudad turca.

La delegación española recibió apoyo institucional por parte de la secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Enma López, y del secretario general saliente de Juventudes Socialistas de España, Víctor Camino. Según consignó la misma fuente, hasta ahora la representación española ocupaba la vicepresidencia del organismo con Víctor Camino como titular. Con la elección de Sergio Amante, queda por primera vez bajo liderazgo español la presidencia de la unión internacional.

En su intervención delante del plenario, Amante, politólogo y militante de las Juventudes Socialistas de Andalucía, centró su mensaje en la preocupación por el avance de la extrema derecha. “Ante el avance de la ultraderecha en todo el mundo, apelo a que construyamos un espacio donde la verdad y la democracia vuelvan a ser un proyecto político para la juventud”, expresó Amante, cuyas palabras fueron reproducidas por las Juventudes Socialistas y diversos medios de comunicación presentes en el congreso.

El proceso de selección implicó debates internos y discusiones estratégicas entre las delegaciones presentes, según recogieron las Juventudes Socialistas. Se trató de un acontecimiento de relevancia para el colectivo, dada la magnitud de la organización: la IUSY reúne agrupaciones juveniles socialistas de los cinco continentes y ha jugado un papel central en la coordinación internacional de políticas y posicionamientos ideológicos entre la juventud vinculada al movimiento socialista.

Durante la reunión, los delegados y delegadas revisaron los desafíos actuales para el socialismo internacional, haciendo hincapié en los retos que imponen los cambios políticos en distintas regiones y el auge de discursos que ponen en cuestión los principios de la democracia pluralista y los derechos sociales. El medio español resaltó también la importancia simbólica del traspaso del mando desde África del Norte hacia Europa, con el relevo de Mgaieth por Amante, en un contexto de llamadas a la renovación interna y a la construcción de consensos frente a las amenazas democráticas.

El lema seleccionado para el encuentro, “Coraje en acción”, reflejó la intención de los participantes de responder activamente a los cambios globales y al clima político adverso para sectores progresistas en varios países. Las Juventudes Socialistas transmitieron el mensaje de que la elección de Amante supone una oportunidad para reforzar la acción coordinada entre jóvenes socialistas y laboristas en distintas latitudes, potenciando así la voz del sector juvenil en foros internacionales y debates sobre los modelos futuros de desarrollo político y social.

Las discusiones incluyeron el intercambio de experiencias sobre estrategias frente al aumento de la intolerancia, la defensa de los sistemas democráticos y los mecanismos para garantizar la representación efectiva de la juventud en las estructuras políticas de sus países. Fuentes de la organización citaron entre los objetivos principales del nuevo liderazgo la promoción de políticas inclusivas, el impulso de iniciativas colectivas y la formación de redes de apoyo entre organizaciones afiliadas en contextos adversos.

En la clausura del cónclave, la delegación española subrayó el respaldo recibido de figuras del PSOE y destacó el esfuerzo conjunto para favorecer la internacionalización de la agenda política de las juventudes socialistas. El medio español señaló que la transición en la dirección de IUSY llega en medio de un proceso de autocrítica sobre los desafíos en la participación juvenil y la necesidad de consolidar alianzas que permitan enfrentar los desafíos estructurales que afectan a los movimientos progresistas jóvenes en todo el mundo.

El acto en Estambul resultó así en la configuración de una nueva etapa en la IUSY, en la que Sergio Amante asumió la tarea de articular los distintos intereses presentes en el movimiento juvenil socialista internacional con el fin de reforzar la apuesta por la democracia, la igualdad y la justicia social en un entorno internacional convulso.