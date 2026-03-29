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0-4 El Andorra hurga en la herida de una Cultural Leonesa a la que ancla en el abismo

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León, 29 mar (EFE).- El Andorra echó una palada más hacia el abismo al colista, Cultural Leonesa, que pagó duramente su endeblez en ambas áreas, en la propia dando facilidades para encajar dos goles en poco más de media hora, y en la de su rival errando varias ocasiones, incluida una pena máxima, que le podrían haber dado opciones para meterse en el encuentro.

En el duelo de recién ascendidos el Andorra se llevó una victoria, con dos goles en cada parte, que puede valer media permanencia, frente a los leoneses que encadenaron su decimoquinta jornada sin ganar, como tampoco su entrenador, Rubén de la Barrera, que solo ha sumado un punto de los últimos quince disputados.

El plan andorrano no especuló y desde el inicio se adueñó del balón y la posesión ante una Cultural esperando sorprender a la contra, pero que muy pronto se vio castigada tras un grave error de un Peru Rodríguez, que volvía al equipo para suplir la ausencia del capitán Rodri Suárez,

El excapitán de la Real Sociedad B no encimaba correctamente a Lautaro de León y el delantero uruguayo se iba de cara a portería para ajusticiar a Edgar Badía y colocar el 0-1 antes del minuto 5.

El golpe lo acusó por unos minutos el equipo local que, sin embargo, pronto pudo lograr la igualada en una acción de Lucas Ribeiro, que se inventó un centro rematado en boca de gol por Diego Collado de cabeza desviado con todo a su favor.

A renglón seguido otra acción del brasileño habilitando en banda a Iván Calero acabó con un disparo del madrileño bien respondido de puños por por Owono, dando paso a una fase de juego sin un dominador claro.

A la media hora volvía a surgir la ocasión para la igualada, con un balón desde la banda derecha de Iván Calero que, de nuevo Collado, no encontró portería al rematar, a placer, contra el cuerpo del guardameta andorrano.

De lo que pudo ser el empate se pasó, en segundos, a un nuevo error defensivo local al no acabar de despejar Hinojo permitiendo que Justin diera un taconazo a Marc Domenech y que este ajustara el remate al palo para el 0-2, que desató las iras de los aficionados hacia el director deportivo, José Manzanera.

El segundo mazazo pudo haber sido contrarrestado de inmediato si Lucas Ribeiro hubiera transformado una pena máxima cometida sobre él mismo por Carrique y que adivinó Owono para rechazar y estrellarse el balón en el palo, para acabar haciéndose con él el guardameta.

Tras el descanso el partido entró en una dinámica sin demasiada presencia en las áreas, hasta que el Andorra pudo poner la puntilla en un balón filtrado sobre Manu Nieto, que acaba de entrar en el terreno de juego, para plantarse ante Edgar Badía y rematar, despejando el guardameta para evitar el tercero.

El partido langidecía entre la impotencia culturalista y el conformismo andorrano que se bastaba con tener orden para evitar cualquier susto, pero el derrumbe local llegó a falta de un cuarto de hora.

Una nueva pérdida en el centro del campo de Víctor Moreno, castigada por Manu Nieto, que esta vez no perdonó tras recortar a Fornos, y solo cuatro minutos después ampliar la contundente derrota con una nueva acción a la contra que resolvió Yeray Cabanzón una vez que se deshizo de Hinojo.

-- Ficha técnica:

0 - Cultural Leonesa: Badía; Víctor García (Sobrino, M. 65), Peru (Fornos, M. 46), Barzic, Hinojo; Iván Calero, Chacón, Radoja, Homam (Víctor Moreno, M. 46); Collado (Bicho, M. 56) y Lucas Ribeiro (Manu Justo, M. 75).

4 - Andorra: Owono; Carrique, Alende, Gael Alonso, Martí Vilà (Imanol. M. 71); Le Normand, Domenech, Villahermosa (Akman, M. 83); Jastin (Manu Nieto, M. 59), Lautaro (Yeray, M. 71) y Cerdà (Petxarromán, M. 83).

Árbitro: Manuel Ángel Pérez (comité madrileño). Amonestó a Lucas Ribeiro (M. 44), Barzic (M. 90+3) por la Cultural; Alende (m. 37), Martí Vilà (M. 45+2) por el Andorra.

Goles: 0-1, Lautaro de León (M. 5); 0-2, Marc Domenech (M. 31); 0-3, Manu Nieto (M. 78); 0-4, Yeray (M. 82)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Reino de León ante 8.920 espectadores. Un representante de la Peña Toribio Morán realizó el saque de honor en conmemoración del Día de las Peñas. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de los exjugadores de la Cultural Leonesa Avelino Vega "Tini" y Juan Carlos López "Herrera".EFE

fps/pcr/apa

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