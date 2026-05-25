El curso entra en su recta final con un aumento del malestar docente y con movilizaciones

Ruth del Moral

Madrid, 25 may (EFE).- El curso escolar entra en su recta final con un aumento del malestar del profesorado y de las movilizaciones. Los docentes de la enseñanza pública no universitaria han vuelto a salir a las calles en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana o Aragón, pero también la enseñanza concertada avisa de su descontento.

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La última estadística del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes señala que en el curso 2024-2025 había 850.880 docentes de enseñanza no universitaria, 624.368 en centros públicos y 226.512 en centros privados.

Un colectivo que espera un estatuto docente desde 2007 y que ve con preocupación la falta de avances ante la promesa del Gobierno de que esta sería la "legislatura del profesorado". De esta manera lo señaló la exministra de Educación Pilar Alegría y cogió el testigo la actual titular, Milagros Tolón.

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Sin embargo, tras el arranque de cuatro grupos de trabajo en febrero de 2025 para avanzar sobre el marco de competencias profesionales docentes y la formación inicial del profesorado, los sistemas de ingreso, la formación permanente o la desburocratización, solo se ha acordado la ley que bajará el número de alumnos por clase y reducirá la jornada docente, de momento paralizada en su plazo de enmiendas en el Congreso.

"Como este proyecto de ley no salga habrá una gran frustración, el desánimo será generalizado en todo el Estado y nos sentiremos engañados", señala a EFE el secretario estatal de Acción Sindical de ANPE, Ramón Izquierdo, que avisa de que se podría cerrar esta legislatura "sin aplicarse ninguna medida" para los docentes.

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El proyecto de ley que bajará las ratios hasta un máximo de 22 estudiantes por aula en segundo ciclo de Infantil y Primaria y hasta 25 en Secundaria, además de que reducirá la jornada del profesorado hasta un máximo de 23 horas semanales en Primaria y 18 horas en la ESO, entra esta semana en su tercer plazo para presentar enmiendas a la totalidad.

El margen para que finalice su trámite parlamentario en las Cortes es muy ajustado, y los sindicatos consultados por EFE no creen que algunas de las medidas previstas para el próximo curso, como la reducción de jornada docente o que el alumnado con necesidades educativas especiales cuente doble, puedan entrar en vigor.

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Por lo tanto, la aplicación de la norma se retrasaría a la siguiente legislatura, añaden.

"La situación del profesorado ha ido a peor. Frustración, sobrecarga de trabajo y con la sensación de que las administraciones no nos cuidan", señala a EFE el secretario de Enseñanza Pública de CCOO, Héctor Adsuar, tras criticar que muchos gobiernos autonómicos están siendo "negligentes y faltando a su responsabilidad de cuidar al profesorado y al sistema educativo".

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A ello se suma que los grupos de trabajo constituidos con el Ministerio de Educación para avanzar en otros temas no se han convocado.

"Las movilizaciones consiguen éxitos parciales y siempre sirven, pero el problema es que estamos en una situación que requiere soluciones estructurales", añade Adsuar.

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Desde CSIF, el presidente nacional de Educación, Mario Gutiérrez, exige que el Estado "tome las riendas y un pacto de Estado que homogeneice el sistema educativo" porque "hay diferencias exageradas entre comunidades autónomas".

Y es que además de ratios insostenibles, la elevada burocratización o unas infraestructuras deterioradas, las diferencias en las retribuciones es lo ha encendido a los profesores de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.

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El profesorado valenciano, el peor retribuido de todo el Estado según ANPE, entrará este lunes en su segunda semana de huelga indefinida. También los docentes catalanes llevan desde mediados de mayo con paros, huelgas, cortes de carreteras y sentadas frente a la Sagrada Familia.

"Las movilizaciones reflejan el cansancio y la indignación. Los profesionales se sienten olvidados. Cada vez se les exige más y se les reconoce menos, tanto a nivel económico como social", explica a EFE la secretaria del sector de Enseñanza de UGT, Beatriz García, que recuerda que las condiciones laborales son las mismas que hace décadas y advierte de que las movilizaciones "continuarán creciendo si no hay una respuesta decidida".

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En Aragón, el eje central de las protestas es por el intento del Gobierno de Jorge Azcón de concertar el Bachillerato para el próximo curso 2026-2027 y bajo el lema 'Dinero público para la pública' se han movilizado profesores y alumnos.

En Madrid, el malestar contra la política educativa de la consejería llevará a manifestarse el 14 de junio, con una marcha convocada por CCOO, Confapa, CIST, UGT y apoyada por PSOE, Más Madrid, Podemos e IU.

También la capital madrileña se ha vuelto a teñir de amarillo al reunir a miles de educadoras de 0 a 3 años de toda España que han marchado desde Atocha a Sol tras la huelga general del pasado 7 de mayo.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha convocado concentraciones todos los viernes y en toda España, desde el 29 de mayo hasta el 19 de junio, bajo el lema, 'Mismo servicio público, mismas condiciones'.

Piden que se incluya al profesorado de la enseñanza concertada en la rebaja de la jornada laboral del docente de la pública y critican que la Mesa de la Enseñanza Concertada esté paralizada así como los grupos y comisiones de trabajo para el estudio del coste real del puesto escolar.

Algunos sindicatos como CCOO, UGT y ANPE apoyan que este profesorado tenga derecho a una reducción de jornada lectiva porque beneficia a todo el sistema y recuerdan que así lo recomendó por consenso el Consejo Escolar del Estado.EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023506655, 8023452796)