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Las pernoctaciones hoteleras crecieron un 2,7 % hasta abril impulsadas por Semana Santa

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Madrid, 25 may (EFE).- Las pernoctaciones en hoteles aumentaron un 2,7 % entre enero y abril de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, impulsadas por las estancias de viajeros no residentes, que crecieron un 3,2 %, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dado que en 2026 la Semana Santa se celebró entre marzo y abril y en 2025 cayó solo en abril, para ver el impacto del periodo vacacional es conveniente analizar en conjunto esos dos meses, en los que se observa un aumento de las pernoctaciones del 3 % respecto al mismo bimestre de 2025, explica el INE.

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Solo en abril, las estancias en hoteles crecieron un 1,1 % interanual, en tanto que los precios se elevaron un 4 % y la facturación media por habitación aumentó casi un 5 %, hasta alcanzar los 122,3 euros. EFE

(Infografía)

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