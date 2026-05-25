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Jon Rahm sube al undécimo puesto y Clark vuelve al 'top 50'

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Redacción deportes, 25 may (EFE).- El español Jon Rahm, pese a no jugar este fin de semana, sube al undécimo puesto de la clasificación mundial de golf, en tanto que el estadounidense Wyndham Clark vuelve al 'top 50' tras vencer en el Byron Nelson, del circuito americano.

Rahm está ya sólo a un paso de retornar a un 'top diez' de la lista que cierra Chris Gotterup y que esta semana no sufre variación alguna, por lo que sigue encabezada por el indiscutible Scottie Scheffler (16.49 puntos de media) por delante del norirlandés Rory McIlroy (9.77) y del también norteamericano Cameron Young (7.14).

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David Puig continúa en el puesto 58, y Ángel Ayora, José Luis Ballester y Eugenio López Chacarra retroceden a las plazas 116, 119 y 129, respectivamente, mientras que Jorge Campillo, segundo en el torneo del DP World Tour de Amberes (Bélgica), sube al 156. EFE

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