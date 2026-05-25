El proyecto para crear un escudo espacial contra amenazas cuánticas supera primeros test

Madrid, 25 may (EFE).- El proyecto para construir un satélite capaz de distribuir desde una órbita geoestacionaria (a unos 36.000 kilómetros de la Tierra) claves imposibles de piratear y de garantizar las comunicaciones 'ultraseguras', una iniciativa española pionera a nivel mundial, ha superado con éxito las primeras pruebas de campo; es el primer paso hacia lo que ya se conoce como la futura 'internet cuántica'.

La 'distribución de clave cuántica' (QKD, en inglés) está diseñada para asegurar la protección absoluta de cualquier información y permite detectar cualquier intento de acceso no autorizado, por lo que actuará como un escudo que ni los ordenadores cuánticos más potentes y avanzados serán capaces de atravesar.

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El proyecto 'QKD-GEO' está capitaneado por la empresa Thales Alenia Space y en el consorcio creado para su desarrollo están varios centros especializados en comunicaciones cuánticas (el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad Politécnica de Madrid o la Universidad de Vigo), el operador de satélites español Hispasat -que lidera la misión espacial- y varias empresas españolas (Banco Santander, Telefónica, BBVA o Cellnex) y europeas.

Las diferentes fases del proyecto fijan el lanzamiento en el año 2028 -aunque las ventanas de lanzamiento a órbitas lejanas son mucho más limitadas que los despegues de satélites operan en órbitas bajas- pero ya están realizando pruebas de campo y demostrando su eficiencia con enlaces de 140 kilómetros entre las islas de Tenerife y La Palma.

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Y las pruebas están validando el funcionamiento el sistema y "son un éxito", ha asegurado a EFE Ismael López, director general de Thales Alenia Space en España, y ha subrayado la importancia de superar esos ensayos y de enlazar con estas tecnologías dos puntos separados por una atmósfera "bastante turbulenta" y muy superior a la que deberán superar cuando el satélite esté en la órbita geoestacionaria -donde el 'vacío' es muy superior a las capas de la atmósfera-.

"Esto demuestra la robustez del proyecto", según Ismael López, y ha valorado que éste es "un reto tecnológico de primer nivel en el mundo, y lo estamos logrando gracias al tejido industrial del sector aeroespacial español, a la implicación de numerosas empresas y a la financiación por parte del Ejecutivo".

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La 'distribución de clave cuántica' es una tecnología cripotográfica que utiliza los principios de la mecánica cuántica para generar y repartir claves de cifrado de una forma absolutamente segura, y en España el Gobierno aprobó una inversión que ronda los 125 millones de euros para desarrollar las primeras misiones de estas características y hacerlo además desde una órbita geoestacionaria, algo en lo que no está trabajando ningún otro país.

"No nos consta ninguna iniciativa para transmitir claves cuánticas desde esa órbita", ha señalado el director de la compañía que lidera el proyecto, y ha precisado que sólo China está trabajando en un proyecto similar, pero con satélites que operarían en órbitas bajas (entre 180 y 2.000 kilómetros de la Tierra), lo que requiere el lanzamiento de constelaciones de varios satélites para cubrir por completo la superficie terrestre.

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La tecnología QKD que están probando ya con éxito en Canarias garantiza niveles de protección sin precedentes frente a los cada vez mayores intentos de ciberataques y ciberespionaje, y permite blindar por completo las comunicaciones civiles o militares, la gestión de infraestructuras críticas, los servicios básicos, las transacciones bancarias o la protección de los datos personales.

El responsable de Thales Alenia Space en España ha subrayado que las tecnologías cuánticas están avanzando a un ritmo muy acelerado y "muy pronto" los ordenadores cuánticos, que van a un ritmo "vertiginoso", serán capaces de "craquear" las claves que se usan actualmente para las comunicaciones.

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"Necesitamos anticiparnos y que nuestras claves no sean fáciles de superar", ha aseverado, convencido de que las comunicaciones, la seguridad y la conectividad "van a cambiar por completo en pocos años".

A diferencia de las tecnologías de los modelos de comunicación actuales (basadas en modelos ópticos), la información basada en QKD se envía a través de partículas de luz (fotones) y cualquier intento de espionaje o de copiar deja un rastro, por lo que asegura una protección absoluta de los mensajes y de la información y delata a quien la está tratando de espiar o descifrar.

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Ismael López ha valorado el nivel de madurez que han logrado y validado en las primeras pruebas de campo, aunque ha incidido en que para avanzar en el desarrollo del proyecto van a ser necesarias nuevas inversiones y financiación por parte de las administraciones españolas.

La misión QKD-GEO es una iniciativa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, cuenta con un presupuesto inicial de 104 millones de euros y está financiada a través de los Fondos Europeos de Recuperación a través del 'Perte' Aeroespacial. EFE

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