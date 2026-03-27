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Urtasun confía en colaborar con Cuerpo pese a los desencuentros y proclama que Sumar es "persistente" en sus demandas

Tras felicitar a los nuevos responsables de Hacienda y vicepresidencia, el portavoz de Sumar subraya su determinación para impulsar reformas sociales, reconociendo diferencias con el PSOE y anticipando que mantendrán la presión en el Ejecutivo

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Durante la más reciente intervención pública, Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, apuntó a la determinación de la formación para mantener la presión dentro del Gobierno, señalando que los desencuentros con el nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, son parte inevitable al compartir gabinete entre proyectos políticos diferenciados. Urtasun, según recogió Europa Press y difundió TVE, dejó claro que Sumar sostiene una postura persistente en sus demandas y que plantea seguir impulsando reformas sociales clave, como la reforma del registro horario, asunto que ya generó fricciones con el nuevo responsable económico del Ejecutivo.

De acuerdo con Europa Press, Ernest Urtasun transmitió públicamente sus felicitaciones tanto a Carlos Cuerpo como al recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, por las nuevas responsabilidades asumidas, confirmando que ha intercambiado mensajes con ambos políticos tras hacerse oficial la remodelación ministerial. El portavoz de Sumar insistió en la voluntad de su grupo de establecer una relación de trabajo eficaz con los nuevos titulares, matizando que esa colaboración está orientada a seguir avanzando en la agenda social que, según sus palabras, constituye el principal mandato electoral otorgado por los ciudadanos en los comicios generales del 23 de julio.

Las declaraciones ofrecidas a 'TVE', recogidas por Europa Press, detallaron que Urtasun consideró normales los desacuerdos surgidos entre Sumar y el PSOE, aludiendo a la naturaleza plural del Gobierno de coalición y a la existencia de visiones diferentes sobre el rumbo político a seguir. “No es ningún secreto a estas alturas que Sumar siempre quiere ir más lejos,” manifestó Urtasun, en alusión a la vocación de su grupo de empujar propuestas que consideran centrales para fortalecer la política social.

Uno de los puntos de mayor fricción reciente lo constituye la negociación sobre la reforma del registro horario, una medida defendida por Sumar que ha sido fuente de desencuentro con Carlos Cuerpo durante sus respectivas gestiones. En este sentido, Urtasun subrayó el estilo de trabajo de su grupo dentro del Ejecutivo, definiéndolo como “muy persistente en defender nuestras ideas en el seno del Gobierno”.

El portavoz matizó que, pese a la convivencia de proyectos independientes, la alianza de gobierno sigue resultando viable y útil para avanzar en el programa social pactado al inicio de la legislatura. Urtasun reiteró la importancia de no perder el impulso reformista en ámbitos laborales y sociales, manteniendo el debate interno como parte de la normalidad institucional que caracteriza a los ejecutivos de coalición.

Sumar ha reiterado en distintas ocasiones, según publicó Europa Press, su interés por imprimir una mayor velocidad a los cambios sociales y laborales comprometidos en el pacto de gobierno, dejando claro que continuará ejerciendo presión política para que sus propuestas no queden relegadas. Urtasun afirmó que el papel de su formación no se limitará a la mera participación institucional, sino que proseguirán articulando sus iniciativas con persistencia en todas las áreas acordadas.

Sobre la relación concreta con Carlos Cuerpo, Urtasun reconoció que los desencuentros han sido visibles, especialmente cuando las estrategias sobre la reforma del registro horario chocaron en agendas y prioridades, aunque expresó confianza en poder trabajar coordinadamente para alcanzar los objetivos fijados. Explicó también que la diversidad de visiones dentro del consejo de ministros no constituye un obstáculo insalvable, sino una característica propia de los gobiernos que no responden a una única fuerza política.

Europa Press también detalló que Sumar ha comunicado reiteradamente su disposición a mantener el debate sobre políticas sociales y económicas, advirtiendo que no renunciarán a sus planteamientos, especialmente en lo concerniente a derechos laborales y ampliación de la protección social. Este compromiso, remarcó Urtasun, continuará marcando su hoja de ruta en las próximas fases de la legislatura.

La formación dirigida por Yolanda Díaz subraya, según añadió el medio, que su estrategia dentro del Ejecutivo busca traducir los compromisos electorales en leyes y políticas concretas, y que la presión ejercida sobre sus socios responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento íntegro del programa pactado ante la ciudadanía.

La posición manifestada por Urtasun llega tras un contexto de ajustes dentro del Ejecutivo, en los que las carteras clave de Hacienda y Vicepresidencia Primera han experimentado relevo de titulares. Sumar expresó su expectativa de que este nuevo ciclo permita retomar el ritmo en la adopción de reformas de calado, remarcando la importancia de “trabajar de la mejor manera posible”, un mensaje transmitido a los recién nombrados responsables de las áreas económicas del Gobierno.

Según remarcó Europa Press, la interlocución entre Sumar y los nuevos integrantes del Ejecutivo se basa en el reconocimiento mutuo de la pluralidad política y en la voluntad de buscar consensos para el avance de la agenda común, aunque sin renunciar a los posicionamientos propios de cada formación. El portavoz de Sumar enfatizó que la persistencia seguirá siendo uno de los rasgos distintivos de la actuación de su grupo dentro del gabinete, especialmente en los ámbitos en los que consideran que aún quedan tareas pendientes y metas por cumplir según el mandato recibido en las urnas.

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