PSPV se personará en la causa de los bonos comercio y denuncia que Alicante es "zona cero de la corrupción del PP"

Durante la reunión de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE en Alicante, la dirección socialista decidió designar a Ciprià Ciscar como nuevo presidente honorífico del partido. El nombramiento, que subraya su trayectoria vinculada a los valores del socialismo, queda a la espera de ratificación en el próximo Comité Nacional. En el mismo contexto, se anunció el aplazamiento de la Conferencia Política del PSPV-PSOE—programada inicialmente para coincidir con las elecciones andaluzas—y que acabará celebrándose en Alicante en una fecha futura aún por concretar, tras un proceso en el que se recogerán aportaciones de la sociedad civil, detalló el partido.

La noticia principal de la jornada giró en torno a la decisión del PSPV-PSOE de personarse en la causa judicial abierta sobre la gestión de los bonos comercio en Alicante. De acuerdo con información difundida por diversos medios y recogida por la secretaria general del PSPV, Diana Morant, el proceso judicial afecta al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño. La causa, instruida por el titular del juzgado de la plaza 4 del Tribunal de Instancia de Alicante, investiga supuestas irregularidades en la gestión del bono comercio de la Diputación de Alicante destinados a municipios de la provincia durante los años 2022 y 2023.

Según declaró Morant y reprodujo el medio fuente, la elección de Alicante como sede de la comisión ejecutiva nacional obedece a dos factores principales. Por un lado, el partido prioriza este territorio y mantiene la aspiración de representar a la mayoría social en las principales ciudades de la provincia, como son Alicante, Benidorm, Torrevieja y Orihuela. Por otro, la líder socialista señaló que Alicante representa el epicentro de lo que denominó “el modelo especulativo del Partido Popular y sus escándalos”, acusando a esta formación de convertir la provincia “en su cortijo”.

Tal como detalló el medio, Morant denunció que el Partido Popular habría convertido la gestión de viviendas de protección pública en un instrumento de especulación inmobiliaria. Igualmente, acusó al PP de impulsar un proceso de privatización de la sanidad pública en la provincia, hechos que, a su juicio, afectan directamente a la vida de la ciudadanía alicantina.

Sobre el caso concreto de los bonos comercio, Morant subrayó la existencia de presuntas irregularidades que salpican a la figura de Carlos Baño y que motivan la decisión del PSPV-PSOE de presentarse como parte en la causa. El proceso judicial busca esclarecer el destino y la gestión de los fondos de incentivo al consumo puestos en marcha durante los años señalados y si se produjeron manejos que pudieran derivar en responsabilidades legales.

Durante la comparecencia, Morant expuso que el “abandono del gobierno del Partido Popular” y un “proyecto caduco” han impulsado al Partido Socialista a preparar una batería de propuestas alternativas para la provincia. Según dicha fuente, el partido trabaja en nuevos planteamientos para contraponerlos a la gestión de la actual administración, mostrando su intención de asumir el papel de fuerza principal tanto en la oposición como en las futuras aspiraciones municipales.

Al ser consultada sobre la situación interna del PSPV en Alicante y la gestión de la gestora presidida por José Antonio Amat, Morant defendió la continuidad y el trabajo desarrollado, argumentando que la gestora permite presentar un nuevo proyecto destinado a la ciudadanía, diferente a lo que asocian actualmente con el gobierno local. En cuanto a la candidatura para la alcaldía, destacó que la formación “no se mueve por cálculos” y prioriza la labor de oposición, mientras aseguró que “la ciudadanía de Alicante ya nos ve de otra manera”.

Morant reconoció el trabajo desempeñado por la actual portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento, Ana Barceló, a quien atribuyó el papel de “voz clara de denuncia y condena” frente a situaciones que perciben como desviaciones en la actividad política local. Aseguró que el Partido Socialista continuará defendiendo la decencia y la moral en la gestión pública, velando por la transparencia y por la protección de los intereses ciudadanos ante cambios normativos que, según repitió la fuente, habrían favorecido al Partido Popular en el reparto de viviendas de protección pública.

Finalmente, la secretaria general del PSPV-PSOE concluyó las intervenciones destacando que el partido presentará un equipo y un proyecto que, según su visión, constituirá una alternativa al gobierno municipal vigente. El medio fuente señaló que el desarrollo de los hechos judiciales y las acciones políticas protagonizadas por los socialistas apuntan a mantener el debate en torno a la gestión de fondos públicos y la transparencia en Alicante, provincia que definieron como territorio clave en la política valenciana.