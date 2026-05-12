Nueve heridos en un accidente múltiple en la A-4 en Córdoba

Madrid, 13 may (EFE).- Nueve personas resultaron heridas de distinta gravedad en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este martes en la autovía A-4 a su paso por Córdoba, en el que se vieron implicados un camión y cuatro turismos, informó el 112 de Andalucía.

El suceso tuvo lugar a la altura del kilómetro 399 de la mencionada autovía, en sentido Madrid, cuando el camión, que transportaba alimentos, chocó con los cuatro turismos, detalló el 112 en su página web.

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A causa del impacto, hasta nueve personas resultaron heridas de distintas consideración, según reportaron los efectivos sanitarios que se desplazaron al lugar, mientras que los Bomberos tuvieron que intervenir para ayudar a algunos de los afectados a abrir las puertas de sus vehículos, que quedaron bloqueadas.

La carretera estuvo cortada puntualmente para poder retirar el camión y uno de los turismos y circulación quedó posteriormente restablecida por completo. EFE

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