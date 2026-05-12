Muere un varón al caer al río Carrión a su paso por Saldaña (Palencia)

Madrid, 13 may (EFE).- Un varón falleció este martes por la tarde tras caer al río Carrión, a su paso por la localidad de Saldaña (Palencia), informó el 112 de Castilla y León.

Emergencias recibió el aviso de la presencia de un cuerpo en el agua que, estaba siendo arrastrado por la corriente hacia el Puente Viejo, en la zona del parque Javier Cortés, a las 20:33 horas, detalló la misma fuente en un comunicado.

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El 112 alertó al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, a agentes de la Guardia Civil de Palencia, a los bomberos de la Diputación de Palencia y a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), que envió dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar de los hechos, el varón, del que no han trascendido más datos, fue rescatado por los agentes de la Benemérita, mientras que los efectivos sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque solo pudieron confirmar su muerte. EFE

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