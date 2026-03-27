Prisión provisional para el yihadista detenido en Palma con "intención de cometer una acción de gran envergadura"

La Policía Nacional atribuyó al principal arrestado en Palma la elaboración de planes concretos para la "ejecución de un atentado terrorista en España siguiendo el modo operativo del terrorismo individual". Las autoridades identificaron al individuo como el posible cabecilla de una célula afín a Daesh, que coordinaba actividades con otros dos detenidos en la ciudad marroquí de Tánger. El operativo, realizado de forma conjunta entre la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) marroquí, culminó el pasado miércoles con la detención de los sospechosos, informó Europa Press.

La Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión provisional del hombre arrestado en Palma, quien compareció ante la Justicia el viernes como presunto autor de delitos de adoctrinamiento y autoadoctrinamiento con fines terroristas. Según fuentes de la investigación citadas por Europa Press, la decisión judicial de mantenerlo en prisión obedece a la gravedad de los hechos investigados y busca evitar posibles acciones delictivas mientras se desarrollan las diligencias.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la investigación concluyó que el detenido en Mallorca "tenía la intención de cometer una acción de gran envergadura", además de consumir y difundir activamente propaganda vinculada a la organización Daesh, especialmente a través de perfiles en redes sociales. La naturaleza y el alcance del material divulgado no han sido detallados, pero los agentes destacaron su papel en la difusión ideológica y operativa del grupo terrorista.

Las autoridades marroquíes, a través de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ), señalaron que los otros dos miembros de la célula capturados en Tánger desempeñaban funciones clave de financiación y apoyo logístico para combatientes de Daesh presentes en zonas del Sahel subsahariano y en Somalia. La colaboración entre las agencias policiales de España y Marruecos permitió descifrar las conexiones transnacionales de la célula e identificar los canales de apoyo financiero y operacional a otros grupos activos en África.

La operación conjunta subraya la coordinación internacional frente a amenazas yihadistas e ilustra los desafíos a los que se enfrentan los cuerpos de seguridad para detectar células en fase de planificación. Europa Press precisó que las pesquisas apuntan a la existencia de vínculos estables y una distribución clara de roles entre los arrestados, cuyo contacto y cooperación transfronteriza buscaban fortalecer la actuación del Estado Islámico tanto en el norte de África como en Europa.

Las fuentes consultadas por Europa Press aseguraron que la investigación sigue en marcha, centrada en esclarecer el grado de implicación de cada uno de los arrestados y en identificar posibles colaboradores adicionales o ramificaciones del grupo en otros países. El magistrado de la Audiencia Nacional continuará revisando el caso y evaluando nuevas pruebas mientras las fuerzas de seguridad refuerzan las medidas de vigilancia sobre escenarios considerados sensibles.