La elección de Arcadi España para el Ministerio de Hacienda representa el regreso a una cartera para la que ya ejerció responsabilidades al haber sido consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana. Según informó Europa Press, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, vinculó este ajuste dentro del gabinete a la estrategia del Ejecutivo central en materia económica, subrayando que ambas incorporaciones —la de España y la de Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero— reflejan la prioridad que el Gobierno otorga a la economía del país.

Durante su participación en el IV Campeonato Internacional de Parabádminton realizado en el Complejo Deportivo Rafael del Pino de Toledo, Tolón manifestó que los recientes nombramientos muestran un equipo ministerial “muy solvente y muy preparado que nos preocupa mucho la economía”, consignó Europa Press. En su intervención, Tolón destacó que tanto Cuerpo como España aportan trayectorias reconocidas en el ámbito político, y reconoció que conocen los desafíos que enfrenta España, sobre todo en un contexto de crecimiento en comparación con otros países de la Unión Europea.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Carlos Cuerpo, quien hasta ahora ocupaba el puesto de ministro de Economía, Comercio y Empresa, asume el rol de vicepresidente primero. Arcadi España, por su parte, toma las riendas del Ministerio de Hacienda reemplazando a María Jesús Montero. Tolón atribuyó a ambos una sólida experiencia profesional que, según ella, contribuirá de manera favorable a la toma de nuevas decisiones en la agenda económica del Ejecutivo.

El medio Europa Press detalló que la ministra resaltó no solo la experiencia técnica de los nuevos responsables económicos, sino también su perfil humano y su capacidad probada en responsabilidades previas. Tolón defendió que estas designaciones responden a la necesidad de reforzar el área económica del Gobierno central, considerando fundamental la gestión eficiente de los recursos y la política fiscal, en un momento en el que los indicadores sitúan a España entre las economías que presentan mayor dinamismo en la Unión Europea.

Según recogió Europa Press, Tolón manifestó plena confianza en que el trabajo conjunto de Cuerpo y España potenciará la eficacia del Consejo de Ministros y permitirá adoptar medidas adaptadas a las necesidades tanto nacionales como europeas. Tolón subrayó que la renovación de los puestos clave en el ámbito económico se alinea con la voluntad del Gobierno central de mantener el ritmo de crecimiento y de dar respuesta a los retos planteados por el contexto internacional.

Las declaraciones de la ministra surgen en el marco de una reestructuración que, según insistió Europa Press, busca garantizar que el Ejecutivo disponga de perfiles capaces de abordar los compromisos económicos de la administración actual. Tolón enfatizó que el gabinete, con la incorporación de figuras como Cuerpo y España, se muestra preparado para afrontar tanto desafíos presentes como futuros en materia de crecimiento, estabilidad fiscal y desarrollo social.