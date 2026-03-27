Hoy es noticia en España (23:22 horas)

GOBIERNO REMODELACIÓN
Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen sus cargos de vicepresidente y ministro ante el rey
El PP cree que Sánchez nombra a Cuerpo para no señalar a ningún sucesor y seguir al frente
La continuidad y la capacidad negociadora, claves en los cambios del Gobierno
LEY EUTANASIA
El Supremo fijará doctrina sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de un hijo
ESPAÑA INFLACIÓN
La inflación se eleva al 3,3 por ciento en marzo tras subir los carburantes por la guerra en Irán.
ESPAÑA PIB
El Banco de España sube al 2,3 por ciento el crecimiento de 2026 por el plan de respuesta a la guerra
EUSKADI TRANSFERENCIAS
El Gobierno defiende que el órgano con Euskadi "no altera la autonomía de gestión" de Aena
Los Gobiernos central y vasco acuerdan que Euskadi participe en la gestión de sus aeropuertos
SÁNCHEZ PRADALES
Sánchez y Pradales acuerdan avanzar hacia la prohibición "total" de portar armas blancas
CASO GÜRTEL
El juez acuerda la libertad de Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel
SEMANA SANTA
La Virgen de los Dolores de la que escribió Unamuno abre la Semana Santa de Salamanca
Sevilla activa su Plan Territorial de Emergencias para controlar la Semana Santa
Durango (Bizkaia) suspende las procesiones por falta de anderos
Arranca la salida de Semana Santa con retenciones en salidas de Madrid y otras carreteras
- Las procesiones de Semana Santa viven un nuevo apogeo
- El encarecimiento de los carburantes impacta en la operación salida de Semana Santa
- Frío invernal en el inicio de la Semana Santa, antes de una mejoría desde el lunes
HUELGA MÉDICOS
Sanidad se abre a que una organización de pacientes medie en la huelga de médicos
FISCAL GENERAL
El Supremo rebaja a la mitad, a 39.000 euros, las costas impuestas al exfiscal general
ACCIDENTE ADAMUZ
El PP citará a Puente, Ábalos y Koldo García a la comisión del Senado que investiga Adamuz
CENTRAL NUCLEAR
La central nuclear de Trillo inicia fase final de la 38 recarga, con la seguridad como eje
FUNCIÓN PÚBLICA
Gobierno y sindicatos pactan reducir la jornada laboral a 35 horas en la Administración del Estado
ACCIDENTE FERROVIARIO
Un tren choca contra un árbol caído en la vía en Girona, sin heridos
SUCESOS DETENCIÓN
El Gobierno defiende la actuación policial en la detención del exdiputado de Podemos, ya en libertad
Podemos exige explicaciones a Marlaska por la "brutalidad policial"
SUCESOS HOMOFOBIA
Concentración en León en apoyo a Bianca subraya que personas trans no son una provocación
Detenidas cinco mujeres por la paliza a una mujer transexual en La Bañeza (León)
SUCESOS SANTANDER
La gestora del 112 que recogió el aviso de la pasarela de Santander pasa a ser investigada
TERRORISMO YIHADISTA
Decretan el ingreso en prisión del líder de la célula yihadista detenido en Palma
SUCESOS HOMICIDIO
Prisión para 3 de los 5 detenidos por el homicidio de un estadounidense en Sagunto
SUCESOS BLANQUEO
Cae una violenta red criminal escocesa con 13 arrestos entre España y el Reino Unido
DETENCIÓN ESTAFA
Desmantelada en El Puerto una red que simulaba inversiones en oro y que movió 15 millones
VIOLENCIA SEXUAL
Condenados a entre 5 y 14 años por agresión sexual los miembros de la 'manada de Huesca'
CAMBIO HORA
El domingo llega el horario de verano, un cambio cuestionado pero ya reglado hasta 2031
CINE RODAJES
Disney rodará 'Enredados', la versión de cine de Rapunzel, en la Comunitat Valenciana
PREMIOS LIBREROS
Los libreros premian a las mejores obras literarias de 2025 con un guiño a la traducción
POESÍA PREMIO
El poeta y profesor madrileño Javier Pérez gana el premio poesía Miguel Hernández
BALENCIAGA GIVENCHY
'The Givenchiaga Family', la convergencia de dos maestros: Balenciaga y Givenchy
EFE
nac/amd