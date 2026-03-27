Hoy es noticia en España (23:22 horas)

GOBIERNO REMODELACIÓN

Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen sus cargos de vicepresidente y ministro ante el rey

El PP cree que Sánchez nombra a Cuerpo para no señalar a ningún sucesor y seguir al frente

La continuidad y la capacidad negociadora, claves en los cambios del Gobierno

LEY EUTANASIA

El Supremo fijará doctrina sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de un hijo

ESPAÑA INFLACIÓN

La inflación se eleva al 3,3 por ciento en marzo tras subir los carburantes por la guerra en Irán.

ESPAÑA PIB

El Banco de España sube al 2,3 por ciento el crecimiento de 2026 por el plan de respuesta a la guerra

EUSKADI TRANSFERENCIAS

El Gobierno defiende que el órgano con Euskadi "no altera la autonomía de gestión" de Aena

Los Gobiernos central y vasco acuerdan que Euskadi participe en la gestión de sus aeropuertos

SÁNCHEZ PRADALES

Sánchez y Pradales acuerdan avanzar hacia la prohibición "total" de portar armas blancas

CASO GÜRTEL

El juez acuerda la libertad de Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel

SEMANA SANTA

La Virgen de los Dolores de la que escribió Unamuno abre la Semana Santa de Salamanca

Sevilla activa su Plan Territorial de Emergencias para controlar la Semana Santa

Durango (Bizkaia) suspende las procesiones por falta de anderos

Arranca la salida de Semana Santa con retenciones en salidas de Madrid y otras carreteras

- Las procesiones de Semana Santa viven un nuevo apogeo

- El encarecimiento de los carburantes impacta en la operación salida de Semana Santa

- Frío invernal en el inicio de la Semana Santa, antes de una mejoría desde el lunes

HUELGA MÉDICOS

Sanidad se abre a que una organización de pacientes medie en la huelga de médicos

FISCAL GENERAL

El Supremo rebaja a la mitad, a 39.000 euros, las costas impuestas al exfiscal general

ACCIDENTE ADAMUZ

El PP citará a Puente, Ábalos y Koldo García a la comisión del Senado que investiga Adamuz

CENTRAL NUCLEAR

La central nuclear de Trillo inicia fase final de la 38 recarga, con la seguridad como eje

FUNCIÓN PÚBLICA

Gobierno y sindicatos pactan reducir la jornada laboral a 35 horas en la Administración del Estado

ACCIDENTE FERROVIARIO

Un tren choca contra un árbol caído en la vía en Girona, sin heridos

SUCESOS DETENCIÓN

El Gobierno defiende la actuación policial en la detención del exdiputado de Podemos, ya en libertad

Podemos exige explicaciones a Marlaska por la "brutalidad policial"

SUCESOS HOMOFOBIA

Concentración en León en apoyo a Bianca subraya que personas trans no son una provocación

Detenidas cinco mujeres por la paliza a una mujer transexual en La Bañeza (León)

SUCESOS SANTANDER

La gestora del 112 que recogió el aviso de la pasarela de Santander pasa a ser investigada

TERRORISMO YIHADISTA

Decretan el ingreso en prisión del líder de la célula yihadista detenido en Palma

SUCESOS HOMICIDIO

Prisión para 3 de los 5 detenidos por el homicidio de un estadounidense en Sagunto

SUCESOS BLANQUEO

Cae una violenta red criminal escocesa con 13 arrestos entre España y el Reino Unido

DETENCIÓN ESTAFA

Desmantelada en El Puerto una red que simulaba inversiones en oro y que movió 15 millones

VIOLENCIA SEXUAL

Condenados a entre 5 y 14 años por agresión sexual los miembros de la 'manada de Huesca'

CAMBIO HORA

El domingo llega el horario de verano, un cambio cuestionado pero ya reglado hasta 2031

CINE RODAJES

Disney rodará 'Enredados', la versión de cine de Rapunzel, en la Comunitat Valenciana

PREMIOS LIBREROS

Los libreros premian a las mejores obras literarias de 2025 con un guiño a la traducción

POESÍA PREMIO

El poeta y profesor madrileño Javier Pérez gana el premio poesía Miguel Hernández

BALENCIAGA GIVENCHY

'The Givenchiaga Family', la convergencia de dos maestros: Balenciaga y Givenchy

EFE

nac/amd