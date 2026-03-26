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La Bolsa española baja el 0,38 % tras la apertura con el crudo de nuevo al alza

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Madrid, 26 mar (EFE).- La Bolsa española baja el 0,38 % tras la apertura de este jueves, en una jornada en la que sube de nuevo el precio del crudo, cerca de un 3 %, mientras el mercado sigue pendiente de la guerra en Oriente Medio.

Tras la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,38 %, hasta los 17.101,8 puntos. Las pérdidas anuales son del 1,19 %.

En el índice, ArcelorMittal lidera las caídas al bajar el 2,69 %, seguido de Grifols, con el 1,16 %.

Por su parte, Merlin Properties es el valor que más sube, el 1,83 %; y Repsol, el 1,19 %.

Telefónica también sube el 0,30 %, mientras Iberdrola baja el 0,26 %; Inditex, el 0,36 %; BBVA, el 0,46 %; y Santander, el 0,74 %.

La Bolsa española vuelve al terreno negativo este jueves después de cerrar la víspera con un repunte del 1,54 %, por encima de los 17.100 puntos, ante la expectativa de los inversores sobre una posible tregua en Irán, después de que EE.UU. enviara una propuesta de paz, que no obstante, el país iraní rechazó.

Los analistas de IG explican que, aunque Estados Unidos insiste en que hay negociaciones activas, Irán rechaza el diálogo, lo que mantiene la volatilidad elevada en el mercado.

Asimismo, el Parlamento de Irán quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula el 20 % del petróleo mundial.

En este contexto, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, sube hoy nuevamente y avanza el 2,70 %, hasta los 104,98 dólares.

La rentabilidad de la deuda española a diez años, la de referencia, alcanza el 3,525 %.

Las bolsas europeas más relevantes han abierto también con pérdidas generalizadas: París cede el 0,49 %; Milán, el 0,54 %; Londres, el 0,58 %; y Fráncfort, el 0,76 %.

En otros mercados, la onza troy de oro desciende el 1,5 %, hasta 4.455,7 dólares, y el bitcóin cede el 1,75 %, y se cambia a 70.055,31 dólares. EFE

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