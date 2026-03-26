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Juanma Moreno y Felipe González defienden el sentido de Estado y censuran los populismos

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Sevilla, 26 mar (EFE).- El presidente andaluz, Juanma Moreno, y el expresidente del Gobierno Felipe González han coincidido este jueves en proclamar una defensa del sentido de Estado y de las bondades del bipartidismo político y han alertado de la irrupción de los populismos de una u otra tendencia.

Moreno y González han coincidido en un coloquio en torno a la vida de Cayetana de Alba, sobre la que su familia y la Fundación Cajasol ha programado una serie de actos por el centenario de su nacimiento.

Moderados por la periodista Susanna Griso, ambos han glosado la figura de la duquesa de Alba, a la que su hijo Cayetano ha definido como "la mujer mas emblemática y completa que ha tenido Andalucía y España en el siglo XX y XXI".

Juanma Moreno, al que Cayetano calificó del "Felipe González de nuestro tiempo", ha hablado de la necesidad de la vuelta a lo mejor del bipartidismo, y no solo en España sino también el que ha tenido Europa, el del sentido de Estado que parece que en muchos lugares se pierde con la aparición del populismo.

El presidente andaluz, que hace dos días disolvió el Parlamento y convocó elecciones para el 17 de mayo, se ha referido a los ciudadanos que están "cabreados" por la situación que vive España, y, sin mencionar a Vox, ha destacado lo fácil que es "apuntar los problemas pero no desgastarse" tomando decisiones no estando en un Gobierno.

Tanto Moreno como González han reconocido la dificultad de gobernar, de adoptar medidas, y el presidente andaluz ha alertado de la atracción que pueden tener los populismos en las personas -sobre todo los jóvenes- con la "rabia contenida y la frustración" que supone que no se arreglen sus problemas.

"Gobernar es desgastarse y ahora mismo en España y en Occidente hay caldo de cultivo que propicia el fenómeno populista a ambos lados, a derecha e izquierda", ha subrayado Moreno.

Felipe González ha recordado la política de finales de los ochenta y principios de los noventa, la primera guerra del Golfo "con el aval de Naciones Unidas", tras la invasión de Kuwait, la conferencia de paz de Madrid, pero también los fastos del 92, con los Juegos Olímpicos y la Exposición de Sevilla.

Ha aprovechado también la alusión a la aristocracia para alabar la figura del rey Juan Carlos, del que ha destacado su labor en defensa de la Constitución en el intento de golpe de 23F.

Pocas alusiones a unas elecciones por parte de González, que ha recordado que en 1982 el PSOE ganó "abrumadoramente" en Andalucía, y luego en España, por lo que ha dicho que espera "que pueda volver alguna vez aquel 82". EFE

(foto) (vídeo)

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