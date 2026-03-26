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Investigan la deflagración de una lancha en aguas de Cádiz que mató a un hombre

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Cádiz, 26 mar (EFE).- La Guardia Civil investiga la deflagración que afectó este miércoles a una embarcación, supuestamente dedicada al suministro de gasolina a narcolanchas, a 36 millas de la costa de Chipiona (Cádiz) en la que murió un hombre de 33 años de esta misma localidad, según fuentes próximas al caso.

La deflagración causó heridas graves a un chico de 21 años, vecino de Sanlúcar de Barrameda, que fue trasladado desde alta mar en helicóptero hasta el hospital de Jerez, donde continúa ingresado para ser atendido de las heridas que sufrió por inhalación de gases del combustible.

Ambos fueron rescatados del mar por Salvamento Marítimo después de que un buque carguero alertara de que había avistado a dos personas en el agua.

Salvamento Marítimo acudió al lugar y rescató a uno de ellos ya fallecido y al herido y recuperó una embarcación de pequeñas dimensiones en la que ambos viajaban y que ha sido trasladada para ser analizada.

Según publica Europa Sur, la deflagración se produjo durante la maniobra de abastecimiento de combustible desde una lancha 'petaquera' a una narcolancha.

Tanto el fallecido como el herido tenían antecedentes por delitos relacionados con el narcotráfico, según las fuentes

Agentes de la Policía Judicial de Guardia Civil han emprendido las pesquisas para esclarecer lo ocurrido. EFE

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