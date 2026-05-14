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Óscar López: "La Comunidad de Madrid no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso"

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Barcelona, 14 may (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha dicho este jueves en Barcelona que "la Comunidad de Madrid no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso", en respuesta a las afirmación de la presidenta madrileña de que "México no existió hasta que llegaron los españoles".

Así lo ha expresado López en una rueda de prensa en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales al ser preguntado por las declaraciones de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, hechas este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid.

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"Ha hecho el ridículo y ha utilizado los recursos públicos de todos los madrileños y madrileñas para pegarse cinco días en Riviera Maya tomando mojitos", ha reprochado el ministro.

También ha desmentido las acusaciones de Díaz Ayuso al Gobierno de "ordenar" un "boicot" de su viaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: "Es absurdo todo lo que dice la señora Ayuso; se ha aclarado que la Embajada de España en México le ofreció toda la colaboración para la seguridad en su desplazamiento".

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Sin embargo, el ministro ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid "no quiso" aceptar dicha ayuda con tal de no hacer pública su agenda, porque, ha asegurado Óscar López, "no había agenda".

"Cuando se dio cuenta de que estaba haciendo el ridículo, desapareció", ha criticado López, que ha especulado que Ayuso "no estaría muy preocupada cuando se quedó tomando mojitos en Riviera Maya". EFE

dic/hm/bal

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EFE

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