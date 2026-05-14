Sánchez se reunirá con el papa en el Vaticano antes de la visita de León XIV a España

Madrid, 14 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará en la última semana de mayo un viaje a Roma en cuya agenda se incluye una reunión en el Vaticano con el papa León XIV días antes de la visita del pontífice a España, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

A la espera de confirmación oficial, se prevé que esa reunión sea el 27 de mayo, y será la primera entre ambos desde el inicio del pontificado de Robert Prevost, quien del 6 al 12 de junio protagonizará la primera visita a España de un papa en casi quince años y tiene previstos actos en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

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El Gobierno envió una carta al Vaticano al poco de la designación de León XIV como sucesor del papa Francisco en la que pedía una audiencia con Sánchez y le invitaba a visitar España, reunión y visita que se van a concretar ahora. EFE