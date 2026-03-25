Presidente Cámara de Comercio de Alicante defiende su inocencia en la investigación sobre los bonos comercio

Carlos Baño, al frente de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme) y de la Cámara de Comercio de Alicante, aseguró no haber recibido remuneración ni beneficio personal por parte de ninguna de las organizaciones que preside y manifestó desconocer los cargos atribuidos en la investigación judicial que permanece bajo secreto de sumario. Durante un acto celebrado en la Cámara de Comercio, Baño abordó la situación derivada de la investigación sobre la gestión de los bonos comercio, proyecto desplegado en 2022 y 2023 por la Diputación de Alicante en una veintena de municipios, de acuerdo con la información difundida por el medio de comunicación.

Según explicó el propio Baño en el encuentro, la investigación, iniciada tras una denuncia relacionada con los mencionados bonos y gestionada por la Fiscalía Anticorrupción, le llevó a quedar en libertad con cargos el pasado viernes 13 de marzo. Tal como reportó la cobertura periodística, el dirigente empresarial manifestó que ignora el detalle de los posibles delitos porque se encuentra vigente el secreto judicial, remarcando: “No sé de qué estoy acusado, ya que está declarado el secreto de sumario”.

El titular de Facpyme defendió la integridad de su gestión señalando que la fórmula de los bonos comercio, actualmente en el centro de la investigación, ya se había utilizado bajo el anterior gobierno de la Generalitat, cuando lideraba el ejecutivo el Botànic. Baño precisó, según lo consignado por los medios, que la aplicación de este modelo se realizó en colaboración con la Diputación de Alicante y reiteró que en ningún momento obtuvo provecho económico o beneficio personal de tales iniciativas.

Durante sus declaraciones, Baño reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y aseguró: “No he cobrado nunca ni en esa federación ni en la institución cameral”. Estas afirmaciones se dieron antes del inicio de una conferencia organizada por el Cámara Business Club, donde integrantes de la entidad empresarial y asistentes mostraron su apoyo al dirigente. Al finalizar su intervención, Baño agradeció públicamente las muestras de confianza y cercanía recibidas, agregando: “No os voy a defraudar nunca”, declaración recogida por el medio que asistió al evento. El público presente reaccionó con aplausos.

En el mismo acto, Baño destacó la relevancia de la feria Alicante Gastronómica, que, según datos difundidos por la institución, registró 85.000 visitantes en 2025. También puso en valor la iniciativa Alicante Gastronómica Solidaria, responsable de la elaboración de 1,9 millones de menús, según los registros compartidos por el propio Baño.

El evento también contó con la intervención de Jesús Navarro, vicepresidente de la Cámara de Comercio, quien transmitió su confianza en el futuro institucional de Baño. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio informativo, Navarro adelantó que Baño volverá a ocupar la presidencia de la entidad: “Carlos va a volver a ser presidente”. Navarro señaló que el equipo no pretende “ir a la guerra porque somos gente de paz”, pero confirmó que presentarán candidatura en las próximas elecciones previstas para la semana siguiente al acto. El vicepresidente expresó su convicción sobre la inocencia de su compañero de dirección: “Gracias a la policía y a la justicia, se demostrará, cuando el tiempo lo diga, que este hombre es inocente”.

Navarro también denunció la existencia de presiones y criticó a quienes, según su percepción, buscan desplazar a Baño de la presidencia de la Cámara de Comercio. El dirigente afirmó que el proceso judicial y la investigación permitirán esclarecer los hechos, defendiendo nuevamente la honorabilidad de Carlos Baño, según relató el medio que cubrió el acto.

El desarrollo y consecuencias de la investigación continúan sujetas a la evolución de los procedimientos judiciales, que permanecen bajo secreto y sin concretar cargos comunicados a los afectados, tal como precisaron los protagonistas y replicó la citada publicación.