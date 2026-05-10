El 12 de Octubre opera con cirugía robótica a un bebé de tres meses con obstrucción renal

Madrid, 11 may (EFE).- El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha intervenido con éxito, mediante el robot Da Vinci, a un bebé de tres meses que padecía una obstrucción en el riñón.

Esta operación es la primera de sus características en España a un paciente de tan corta edad con esta enfermedad renal y pone de manifiesto que el uso de esta tecnología en niños de estas edades no solo es posible, sino también seguro, destaca en un comunicado la Comunidad de Madrid.

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El bebé presentaba una obstrucción en el riñón que impedía que la orina fluyera con normalidad hacia el uréter y la vejiga, lo que estaba afectando de forma progresiva a su función renal.

Los especialistas emplearon el sistema robótico para extirpar la zona estrechada y reconstruir la vía urinaria, reconectando el riñón con el uréter para restablecer el flujo adecuado.

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La intervención en el abdomen de un bebé de tan solo tres meses implica trabajar en un espacio extremadamente reducido.

En este tipo de pacientes, el riñón mide aproximadamente unos cinco centímetros, un tamaño similar al de una ciruela, lo que da una idea de la precisión que requiere.

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El paciente recibió el alta en el centro madrileño a las 48 horas de la intervención, y evoluciona favorablemente, sin complicaciones durante la operación y el postoperatorio.

Actualmente, el centro realiza las pruebas de seguimiento pertinentes para confirmar el drenaje correcto de la vía urinaria.

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El doctor Daniel Cabezalí, cirujano pediátrico del Hospital 12 de Octubre, ha explicado: "En el Servicio de Cirugía Pediátrica seguimos aplicando la cirugía robótica a los pacientes más pequeños, en este caso, hemos operado a un paciente de tres meses de edad con una obstrucción del riñón que le dificultaba el paso de la orina".

Cabezalí ha resaltado la importancia de "aprovechar las ventajas del robot, la magnificación, la visión en tres dimensiones y la precisión que ofrece al cirujano para que estas cirugías reconstructivas sean un éxito".

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Por su parte, la enfermera Helena Martín ha destacado que "estas cirugías robóticas aportan muchísimas ventajas en este tipo de pacientes pediátricos porque requieren de intervenciones en campos quirúrgicos muy pequeños, muy específicos y de alta complejidad donde esta tecnología tan precisa facilita enormemente la labor de todo nuestro equipo".

La profesional sanitaria también ha hecho hincapié en los beneficios para el paciente: "Toda esta precisión técnica se traduce en una pronta recuperación de los pacientes y en un éxito de todas las cirugías que realizamos, permitiendo que los niños regresen a sus hogares en un periodo de tiempo mucho más breve".

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El uso de la cirugía robótica en pacientes pediátricos plantea desafíos importantes, especialmente en los más pequeños, ya que los cirujanos deben operar en espacios anatómicos muy reducidos utilizando instrumentos que, en muchos casos, han sido diseñados originalmente para adultos, lo que exige una gran precisión técnica y una cuidadosa adaptación de la técnica quirúrgica.

Por este motivo, el éxito de la cirugía depende de la coordinación entre todos los profesionales implicados, como cirujanos, anestesistas y enfermería.

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Esta intervención consolida al Hospital 12 de Octubre como un centro de referencia nacional en cirugía pediátrica de alta complejidad.

Este avance permite ir ampliando de manera progresiva las posibilidades de la robótica, aplicándola a procedimientos cada vez más complejos y en niños de menor edad y tamaño.

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A día de hoy, estas intervenciones en pacientes tan pequeños siguen siendo muy poco frecuentes en el mundo, con sólo algún caso descrito previamente en Asia.

El Hospital 12 de Octubre ya ha llevado a cabo más de cincuenta procedimientos pediátricos con el robot Da Vinci, demostrando que el uso de este equipamiento no solo es aplicable, sino beneficioso en pacientes pediátricos de muy pocos meses de edad. EFE