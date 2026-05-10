Hoy será noticia. Lunes, 11 de mayo

HANTAVIRUS CRUCERO

Gobierno y la OMS finalizan desembarco de todo el pasaje del Hondius

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Granadilla de Abona (Tenerife)/Madrid (EFE).- El Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud finalizan la operación de desembarco de todo el pasaje del crucero Hondius tras el brote de hantavirus que se declaró a bordo durante su travesía por el Atlántico Sur, con la salida de dos grupos de personas que tomarán vuelos a Países Bajos y Australia, tras lo cual se espera que el buque ponga rumbo a Róterdam.

Mientras, en Madrid, los pasajeros españoles del crucero pasan su primera noche en el hospital militar Gómez Ulla, a donde llegaron asintomáticos a media tarde de este domingo para pasar la cuarentena y donde están siendo sometidos a un estricto seguimiento clínico.

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JUICIO KITCHEN

Declaran los últimos testigos en el juicio de Kitchen antes de oír los audios de Villarejo

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Madrid (EFE).- El juicio del caso Kitchen entra este lunes en su sexta semana con el interrogatorio a los últimos testigos que quedan por declarar para pasar después a la fase pericial antes de escuchar los audios del excomisario de policía José Villarejo con el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez en los que hablaban de esta operación de espionaje al extsorero del PP Luis Bárcenas.

Entre los testigos que comparecen este lunes figura un exalto cargo de Interior, el comisario Juan María Rueda Menéndez, así como otros agentes de Policía.

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POLÍTICA PARTIDOS

Los partidos reúnen a sus direcciones pendientes de las elecciones andaluzas

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Madrid (EFE).- Los partidos políticos reúnen a sus direcciones en el inicio de esta semana que concluirá con las elecciones andaluzas y tras unos días de desencuentros con la gestión del crucero con el brote de hantavirus.

Gestión que motivó un cruce de acusaciones entre distintos partidos, como el que causó su fondeo en Canarias, pese a la oposición de su presidente, Fernando Clavijo.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Los candidatos a presidir la Junta de Andalucía participan en el último debate televisivo

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Sevilla (EFE).- Los candidatos a la presidencia de la Junta de los cinco partidos con representación en el Parlamento de Andalucía participan este lunes en el segundo y último debate televisivo con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

El debate, organizado por Canal Sur, comenzará a las 21:45 horas.

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DANA INVESTIGACIÓN

El comisionado de la Generalitat para la recuperación comparece en la comisión de la dana en Les Corts

Valencia (EFE).- El comisionado de la Generalitat para la recuperación, Raúl Mérida, comparece este lunes ante la Comisión de Investigación de Les Corts Valencianes sobre las causas de las inundaciones por la dana del 29 de octubre de 2024.

Comisión a la que no acude el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, al considerar que ese cargo depende de la Administración del Estado y por tanto su control corresponde a las Cortes generales y no a las autonómicas.

BLANQUEO CAPITALES

Piden 15 años al expresidente CD Badajoz por defraudar 13 millones en IVA de carburantes

Málaga (EFE).- El expresidente del CD Badajoz Joaquín Parra se enfrenta a una petición fiscal global de quince años y seis meses de prisión por un presunto fraude de 13,1 millones de euros en la venta de hidrocarburos durante el ejercicio 2020.

El juicio está previsto que comience este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados, además del empresario, se sentarán otras catorce personas por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento mercantil, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

JUICIO INNOVA

El caso Innova sienta en el banquillo a un exdirector de Salut y al exalcalde de Reus

Tarragona (EFE).- El presunto desvío de fondos para la construcción del Hospital de Reus (Tarragona) a través del holding Innova sienta este lunes en el banquillo a Josep Prat, expresidente del Institut Català de la Salut (ICS) con Artur Mas, y al exalcalde socialista de la población Lluís Miquel Pérez, tras 14 años de instrucción.

Con el trámite de cuestiones previas, la Audiencia de Tarragona inicia hoy el juicio del caso Innova, que se centra en el supuesto desvío de más de un millón de euros de los fondos destinados a la construcción del Hospital de Reus a excargos del Catsalut, mediante pagos que la Fiscalía cree no justificados.

EL TIEMPO

Continuará el tiempo lluvioso en el norte, oeste, centro peninsular y Canarias

Madrid (EFE).- La borrasca al oeste de Portugal, ya en fase madura, dejará este lunes inestabilidad en el área cantábrica, Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura, con lluvias, chubascos y tormentas que se extenderán a varios puntos de la meseta norte y del área cantábrica, y temperaturas frescas para la época del año.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes solo Galicia tendrá aviso amarillo por lluvias y tormentas. Habrá predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, salvo en la vertiente mediterránea y el cuadrante sureste, donde estarán poco nubosos o despejados. La nubosidad tenderá a disminuir en el centro y en el sur peninsular.

EFE

plv