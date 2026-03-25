La compraventa de viviendas cae un 11,4 % en enero y el precio acentúa su subida al 9 %

Madrid, 26 mar (EFE).- La compraventa de viviendas arrancó el año con una caída interanual del 11,4 %, al igual que la concesión de hipotecas para la compra de una casa, que disminuyó en enero un 6,8 % tras 21 meses al alza, mientras que los precios acentuaron su subida al 9 %, según el Consejo General del Notariado.

Estos datos se enmarcan en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Estos datos se producen además después de que 2025 cerrara con un incremento de precios del 7,5 % que batió los máximos de 2007, en plena burbuja inmobiliaria, y de un aumento de las compraventas del 4,4 % hasta lograr el segundo mejor dato de operaciones de la serie histórica.

En enero, el precio medio del metro cuadrado se situó en 2.065 euros. En el caso de los pisos la subida fue del 10,6 % con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.382 euros/m2.

Por su parte, el precio de las viviendas unifamiliares subió un 7 % hasta los 1.539 euros/m2, superando por primera vez el máximo de julio de 2007 (1.503 euros/m2).

Cabe señalar que los precios de los pisos ya habían rebasado el máximo de la burbuja (2.148 euros/m2) en enero de 2025 (2.155 euros/m2).

El precio de la vivienda subió en enero en 13 comunidades autónomas, siendo los aumentos más destacados -de doble dígito- los de La Rioja (27,5 %); Castilla-La Mancha (23,3 %); Comunidad Valenciana (16,7 %); Islas Canarias (16,5 %); Cantabria (15,9%); Islas Baleares (14,2 %); Asturias (13,7 %); Comunidad de Madrid (11,5 %) y Cataluña (10,9 %).

En cambio, los precios registraron retrocesos en Navarra (-4 %); Extremadura (-3,7 %); País Vasco (-0,8 %) y Murcia (-0,4 %).

En enero se registraron 49.685 compraventas de vivienda. Las de los pisos disminuyeron un 12,6 % hasta las 37.405 unidades, mientras que las de unifamiliares se redujeron un 7,8 % con 12.280 unidades.

Las transacciones de vivienda disminuyeron en todas las comunidades salvo en Castilla-La Mancha (6,1 %) y La Rioja (5,6 %).

Los descensos más acusados se dieron en Cantabria (-18 %); Comunidad de Madrid (-15,9 %); Andalucía (-14,2 %); Navarra (-14,2 %); Galicia (-13,9 %); Islas Canarias (-13,6 %), País Vasco (-13,3 %) e Islas Baleares (-13,2 %).

Además, la superficie media de la vivienda en España registró en enero un ligero incremento interanual del 1,1 %.

En enero, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda se redujo un 6,8 % tras 21 meses consecutivos al alza y contabilizó 26.450 operaciones.

Sin embargo, la cuantía promedio de estos préstamos sí creció, un 13 %, hasta los 186.857 euros en promedio.

Poco más de la mitad de las compraventas, el 53,2 %, se financiaron mediante un préstamo hipotecario y el resto no requirieron hipoteca.

En este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso de media el 72,3 % del precio.

Los préstamos hipotecarios tuvieron descensos más significativos en Andalucía (-14,5 %); Comunidad Valenciana (-13,4 %); Castilla y León (-13,3 %); Cantabria (-13,2 %); Murcia (-12,3 %); Islas Canarias (-12 %); Aragón (-11,7 %) y Galicia (-11,5 %).

Por el contrario, Castilla-La Mancha (15,3 %), Cataluña (2,5 %) y Asturias (1,1 %) fueron las tres autonomías en las que aumentó el número de préstamos hipotecarios. EFE