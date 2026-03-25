Corredor dice que los únicos que ganan dinero con operación reforzada son las eléctricas

Madrid, 25 mar (EFE).- La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha dicho este miércoles en el Senado que el operador del sistema no tiene ningún incentivo para incumplir sus obligaciones y que los únicos que ganan dinero con la falta de absorción de reactiva y con la operación reforzada del sistema son las empresas de generación y comercializadoras.

"Los únicos que ganan dinero con la falta de absorción de reactiva y con la operación reforzada son las empresas de generación y comercialización. No es el operador del sistema, cuyos ingresos están regulados por la CNMC y cuyos servicios y infraestructuras son obligatorias", ha dicho Corredor en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el apagón.

La presidente de Redeia, matriz de Red Eléctrica, ha señalado que con esas infraestructuras obligatorias y esa retribución oficial de la CNMC se opera una compañía que está cotizando en bolsa y que tiene obligación de darle un rendimiento a sus accionistas, entre los cuales está el Estado.

"El operador del sistema no tiene absolutamente ningún incentivo para incumplir sus obligaciones. Pero, lamentablemente, la legislación vigente en un momento del incidente en la regulación sí que daba incentivos al resto de operadores para engrosar sus cuentas de resultados con incumplimientos de la normativa vigente", ha dicho Corredor.

Corredor ha señalado que es una "empresa que lleva 41 años al servicio del interés general, con el servicio público esencial cada vez más crítico, teniendo en cuenta el panorama internacional, que va a aportar mucho al crecimiento económico y a la competitividad de nuestro país".

Asimismo, ha señalado que "independientemente de cuál sea el Gobierno que, en cada caso tenga las riendas del país, va a seguir siendo leal, junto con todos sus trabajadores y trabajadoras a la función que se hayan encomendado".

Por su parte, ha apuntado que cuando se ha definido el incidente "como inédito e imprevisible, que por primera vez en la historia del sistema europeo ha pasado como consecuencia de un problema control de tensión, es evidente que las herramientas disponibles existían si todo el mundo hubiera sido capaz o hubieran querido cumplir con las obligaciones que les impone la normativa".

Y ha añadido que "evidentemente, cuando ocurrió, es obvio que algo más hay que hacer para evitar que vuelva a ocurrir, y esto es lo que se está haciendo gracias a las diferentes normativas que se han ido implementando".

Corredor ha destacado que es una empresa que está formada "por personas con absoluta lealtad al servicio público, que su única, su única aspiración en su quehacer diario es el cumplimiento estricto de la normativa".

Corredor, que ya compareció en esta comisión en septiembre, ha vuelto a defender la actuación de Red Eléctrica y ha citado varias veces los informes que se han ido publicando tanto por parte del comité de expertos, como de la propia Red Eléctrica, como de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (Entso-e).

"En los informes, que sucesivamente técnicos han ido expidiendo expresamente se descarta como causa del apagón la falta de programación de grupos, la falta de inercia y otras muchas cuestiones que a lo largo de todos estos meses han ido justificando diferentes, otros operadores como supuestas causas del apagón", ha dicho.

Corredor ha señalado que "nosotros siempre hemos dicho lo mismo" y ha apuntado que esto se ha ido "ratificando punto por punto en los diferentes informes".

"Por, tanto, no, señoría, los grupos programados no fueron en absoluto causa del apagón. Y, es más, después de todos los análisis técnicos que se han hecho durante diez meses, lo que se ha declarado es que todos los análisis de seguridad del operador del sistema hechos durante el día anterior y ese día respondieron a la normativa, el sistema estaban en rangos seguros", ha señalado. EFE