Canarias se ofrece a Senegal como socio para apoyar su desarrollo y estabilidad

Madrid, 25 mar (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado este miércoles al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, el deseo de su comunidad autónoma de incrementar su cooperación con el país, para convertirse en "un socio estratégico" que apoye su crecimiento y ayude a su estabilidad.

El presidente senegalés se ha reunido con Clavijo en Madrid durante la visita que realiza estos días a España, en una cita en la que Faye ha recibido una invitación para visitar Canarias, aprovechando la feria Africacua de Fuerteventura, especializada en el agua y las energías renovables, informa el Gobierno canario.

Clavijo ha resaltado ante Faye el papel que desempeña Canarias en el Atlántico "como hub académico, logístico, portuario y de diplomacia pública en la región", gracias a infraestructuras y entidades como el puerto de Las Palmas, la base logística del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y la labor de Casa África.

Por su parte, el presidente senegalés ha valorado el esfuerzo que Canarias hace por ayudar a formar a jóvenes de su país con iniciativas como el proyecto 'Terra Firme'.

Clavijo también se ha referido a ese plan de formación: "Está teniendo unos resultados muy positivos con una alta empleabilidad y sobre todo con una autoestima importante para esa juventud senegalesa que quiere comerse el mundo y labrarse un futuro en su tierra".

El presidente autonómico ha subrayado además que Senegal es uno de los países vecinos más relevantes para la Unión Europea, para España y, de manera muy especial, para Canarias, ya que ejerce como socio estratégico en África ante la inestabilidad creciente en la franja del Sahel, junto a Mauritania y Marruecos.

De hecho, recuerda el Gobierno canario, el archipiélago es la región española con mayor relación comercial y de cooperación con Senegal, un vínculo que se ha intensificado en los últimos años.

En estos momentos, Canarias lidera un programa de cooperación regional financiado en un 85 % con fondos europeos Feder y un 15 % con recursos propios, dotado con 200 millones de euros para el periodo 2021-2027 y en el que participan siete países africanos, con Senegal entre los principales beneficiarios.

Otro de los puntos centrales del encuentro fue la colaboración en materia migratoria y la lucha contra los tráficos ilícitos de personas. Al respecto, Clavijo a reconocido "el papel determinante" de Senegal y de sus cuerpos de seguridad en la reducción de salidas de cayucos hacia Canarias por la Ruta Atlántica.

Los datos reflejan el impacto de este "esfuerzo importante" del Gobierno de Faye para frenar la salida de embarcaciones hacia las islas desde su país, remarca el Ejecutivo canario.

En 2024, detalla, llegaron a Canarias 9.237 personas procedentes de las costas senegalesas, lo que representa el 20 % del total de 47.000 migrantes por mar registrado en ese año de récord histórico.

La cifra descendió el año pasado a 2.531 personas, el 16 % del total de llegadas (17.000). En lo que va de 2026, han llegado 107 personas desde Senegal, apenas el 8 % del total (1.300).

Para Clavijo, estos datos demuestran la eficacia del trabajo conjunto con los países de origen y tránsito, que ha permitido salvar vidas y frenar la actividad de las mafias. EFE

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