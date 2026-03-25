Albares viaja a Argelia con el Tratado de Amistad aún suspendido desde la crisis por el giro sobre el Sáhara

El comercio bilateral entre España y Argelia, que sufrió un desplome tras la crisis diplomática de 2022, registró en 2025 una recuperación considerable al triplicarse las exportaciones españolas respecto al año anterior, superando los niveles anteriores a la ruptura. Este repunte en los intercambios económicos se produce en un contexto en el que el Tratado de Amistad firmado entre los dos países en 2002 permanece suspendido. Según detalló Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, realizará su primera visita oficial a Argelia desde el inicio de la crisis, con la intención de avanzar en la normalización de las relaciones bilaterales.

De acuerdo con Europa Press, uno de los puntos centrales de la agenda del ministro Albares será reforzar los vínculos políticos y energéticos con el país norteafricano. Está prevista una reunión con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, para abordar tanto los asuntos bilaterales como la coyuntura internacional. El desarrollo de este encuentro definirá si el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, optará por recibir a Albares, como sucedió durante la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en octubre. Entonces, Grande-Marlaska fue el primer miembro del Gobierno español en acudir a Argelia tras el periodo de distanciamiento.

Según reportó Europa Press, la crisis se originó debido al respaldo del presidente Pedro Sánchez al plan de autonomía presentado por Marruecos para el Sáhara Occidental, lo que llevó a Argel a retirar a su embajador en Madrid en marzo de 2022 y, posteriormente, a suspender el Tratado de Amistad en junio del mismo año por orden del presidente Tebune. Aunque Exteriores ha hecho hincapié en el objetivo de Albares de "reforzar la relación bilateral", el signo de normalización aún depende de la reactivación formal del tratado y del restablecimiento pleno del diálogo institucional. Está en estudio la posibilidad de preparar una nueva Reunión de Alto Nivel (RAN), que de concretarse sería la primera cumbre bilateral desde 2018, según informaron las autoridades argelinas tras el último encuentro entre Albares y Attaf en febrero pasado en Madrid.

A pesar de la parálisis política, el suministro de gas natural argelino hacia España no experimentó interrupciones en estos cuatro años. Europa Press explicó que Argelia se mantuvo como el principal suministrador de gas a España durante 2025, representando cerca del 35% del total, frente al 39,5% de 2024. Esta continuidad en el flujo energético ha resultado estratégica dadas las implicaciones globales derivadas del conflicto en Irán y el impacto en el estrecho de Ormuz sobre el mercado energético. Albares mantendrá una reunión con el ministro de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab, en un contexto en el que, según Bloomberg y lo consignado por Europa Press, el Gobierno español evalúa la posibilidad de incrementar la compra de gas a Argelia. En paralelo, Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, manifestó confianza en el futuro de la cooperación con la estatal Sonatrach, responsable junto a la compañía española de la operación del gasoducto Medgaz, el cual es el único canal de suministro directo desde Argelia tras el cierre, en noviembre de 2021, del gasoducto Magreb Europa, que transitaba por Marruecos.

En el terreno comercial, Europa Press recordó que tras el inicio de las restricciones en junio de 2022, cuando la Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras (Abef) de Argelia congeló las domiciliaciones bancarias y frenó el comercio exterior con España, las exportaciones españolas descendieron desde 1.888 millones en 2021 a 1.021 millones en 2022 y tocaron fondo en 2023 con solo 331,8 millones. Las importaciones, en contraste, se mantuvieron elevadas, con 7.599 millones en 2022 y 6.424 millones en 2023. Aunque la Abef no levantó la restricción hasta noviembre de 2024, la flexibilización progresiva permitió cerrar ese año con exportaciones de 794 millones e importaciones de 6.122 millones. En 2025, las exportaciones sumaron 2.133,5 millones, superando el nivel previo a la crisis, con unas importaciones aún relevantes de 6.296,1 millones.

Diversos sectores productivos experimentaron impactos diferenciados durante el bloqueo. En declaraciones citadas por Europa Press, Luis M. Martí, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Castellón —zona donde se concentra la mayoría de la producción cerámica española—, distinguió entre la recuperación del comercio de fritas y esmaltes, con exportaciones de 100 millones de euros, y el bloqueo total en baldosas cerámicas debido a una política argelina orientada a la protección de su industria nacional en ese segmento. Por su parte, Ismael Martín, representante en España del Foro de Negocios Argelino-Español (F2AE), confirmó para Europa Press que, si bien los intercambios han mejorado, aún no se alcanzan los máximos históricos de hace más de una década. Además, subrayó que las autoridades argelinas muestran hoy un interés mayor en atraer inversión, particularmente en sectores no estratégicos, mientras mantienen medidas restrictivas en otros. Esta situación lleva a que empresas españolas exploren la inversión en unidades productivas locales. Martín advirtió sobre el retraso español respecto a la presencia de otros países como Italia, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, visitó recientemente el país.

La agenda de Albares contempla también un acercamiento cultural. Europa Press informó que el ministro acudirá a Orán para inaugurar un nuevo Instituto Cervantes. Esta apertura, la segunda en el país tras la sede de Argel, responde a la creciente demanda de enseñanza del español en Argelia. De acuerdo con datos de Exteriores incluidos por Europa Press, cerca de 40.000 alumnos cursan español en primaria y secundaria, mientras que unos 3.500 lo hacen en la universidad.

La visita oficial concluirá en Orán con un acto en memoria del exilio republicano español ante el monolito que recuerda al buque mercante Standbrook, el último en zarpar del puerto de Alicante con refugiados cuatro días antes del final de la Guerra Civil. La recuperación de las relaciones hispano-argelinas sigue dependiendo de la evolución del diálogo político y de la consolidación de las recientes mejoras en el ámbito comercial y energético, de acuerdo con lo publicado por Europa Press durante la cobertura de este viaje.