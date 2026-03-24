Feijóo pide a Sánchez recapacitar con la deflactación del IRPF en decreto anticrisis y cree que votación puede aplazarse

Alberto Núñez Feijóo ha planteado que el Gobierno todavía dispone de semanas para modificar el decreto anticrisis antes de su convalidación en el Congreso, sugiriendo que la votación originalmente prevista para este jueves podría retrasarse hasta el mes siguiente. Según informó Europa Press, el dirigente del Partido Popular ha instado al presidente Pedro Sánchez a reconsiderar el paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, subrayando la necesidad de incorporar la deflactación de la tarifa del IRPF.

De acuerdo con la cobertura realizada por Europa Press, Feijóo señaló que “el Gobierno no tiene por qué llevar esto a convalidar el próximo jueves. El real decreto está en vigor, hay un mes para convalidarlo. Hasta el 20 de abril lo puede convalidar. Por lo tanto, no necesitamos que el jueves se vote. Eso será una decisión del Gobierno”. Estas declaraciones se produjeron durante una entrevista en el canal Antena 3 y apuntan a abrir un margen adicional para negociar ajustes a las ayudas propuestas por el Ejecutivo, específicamente en materia fiscal.

El líder del Partido Popular ha explicado que de las propuestas presentadas por su formación, el Gobierno solo ha aceptado una, la relativa a la reducción del IVA de la energía. Sin embargo, Feijóo ha subrayado que el Ejecutivo no ha accedido a rebajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, una de las principales demandas del PP. Además, informó Europa Press, el dirigente opositor criticó las referencias incluidas en el decreto respecto al cierre programado de las centrales nucleares, argumentando que, mientras que otros países de Europa mantienen su operatividad o estudian nuevas instalaciones con pequeños reactores, España apunta en sentido contrario según la normativa actual.

El medio Europa Press consignó que Feijóo cifró en 3.000 euros los pagos adicionales medios en el IRPF para los españoles en los últimos años. Según sus cálculos, el incremento de precios ha impactado de manera significativa a las familias, afirmando que, desde el inicio de la actual coyuntura inflacionaria, los alimentos han aumentado un 42% y la vivienda un 53%. Por ello, el dirigente del PP considera necesaria una actualización de la tarifa para ajustar la carga impositiva a la evolución real de los ingresos, afectando el poder adquisitivo de los contribuyentes.

La petición del líder popular consiste en que el Ejecutivo utilice el plazo legal disponible, que se extiende hasta el 20 de abril, para reconsiderar sus decisiones y avanzar en una negociación que permita la incorporación de las medidas reclamadas. Durante la entrevista citada por Europa Press, Feijóo sostuvo que su formación tomará las decisiones oportunas respecto al sentido de su voto si el Gobierno insiste en mantener la votación prevista para el jueves, pero evitó precisar la postura concreta que adoptaría el Grupo Popular en el Congreso en caso de ser convocados a votar en esa fecha.

La cuestión fiscal, centrada en la actualización del IRPF y la respuesta a la inflación, se ha situado en el centro del debate entre Gobierno y oposición. Feijóo ha reiterado públicamente que el Gobierno dispone de margen para modificar el decreto y atender a las demandas formuladas por su partido, defendiendo que una deflactación de la tarifa respondería a la pérdida de poder adquisitivo que atribuye a las subidas de precios en alimentos y vivienda.

El medio Europa Press señaló que, además de la petición de rebajar el IRPF, Feijóo insistió en la conveniencia de mantener la operatividad de las centrales nucleares, citando el ejemplo de otros países europeos que, en contraste con lo reflejado en el decreto del Gobierno, mantienen abiertas o amplían sus instalaciones nucleares, apostando incluso por la incorporación de pequeños reactores en su red energética.

El líder popular expuso que, en caso de que el Gobierno atienda a la propuesta de su partido, podrían alcanzarse acuerdos que permitan modificar el texto antes de su ratificación parlamentaria, un proceso en el que el propio Ejecutivo posee competencia en la elección de los plazos. “Yo lo que planteo es que el Gobierno recapacite. Y nosotros haremos lo que consideremos oportuno en el caso de que nos obliguen a votar el jueves”, declaró Feijóo según reportó Europa Press, evidenciando la disposición a mantener abierta la negociación mientras persista el margen temporal normativo.

El conjunto de estas declaraciones y demandas se enmarca en el debate parlamentario en torno a las medidas para paliar el impacto económico derivado de la guerra en Irán, así como en la negociación sobre la política fiscal y energética del Gobierno en un contexto de inflación persistente y presión social por el aumento de los precios básicos. El decreto anticrisis permanece en vigor, por lo que las ayudas y medidas adoptadas siguen aplicándose durante el periodo habilitado para su convalidación legislativa, según reiteró el propio Feijóo en la entrevista recogida por Europa Press.