Espana agencias

Feijóo pide a Sánchez recapacitar con la deflactación del IRPF en decreto anticrisis y cree que votación puede aplazarse

El principal dirigente de la oposición urge al Ejecutivo a modificar el paquete de ayudas antes de su debate parlamentario, exigiendo ajustes en la carga impositiva y sugiriendo que la decisión definitiva podría posponerse hasta dentro de varias semanas

Guardar

Alberto Núñez Feijóo ha planteado que el Gobierno todavía dispone de semanas para modificar el decreto anticrisis antes de su convalidación en el Congreso, sugiriendo que la votación originalmente prevista para este jueves podría retrasarse hasta el mes siguiente. Según informó Europa Press, el dirigente del Partido Popular ha instado al presidente Pedro Sánchez a reconsiderar el paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, subrayando la necesidad de incorporar la deflactación de la tarifa del IRPF.

De acuerdo con la cobertura realizada por Europa Press, Feijóo señaló que “el Gobierno no tiene por qué llevar esto a convalidar el próximo jueves. El real decreto está en vigor, hay un mes para convalidarlo. Hasta el 20 de abril lo puede convalidar. Por lo tanto, no necesitamos que el jueves se vote. Eso será una decisión del Gobierno”. Estas declaraciones se produjeron durante una entrevista en el canal Antena 3 y apuntan a abrir un margen adicional para negociar ajustes a las ayudas propuestas por el Ejecutivo, específicamente en materia fiscal.

El líder del Partido Popular ha explicado que de las propuestas presentadas por su formación, el Gobierno solo ha aceptado una, la relativa a la reducción del IVA de la energía. Sin embargo, Feijóo ha subrayado que el Ejecutivo no ha accedido a rebajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, una de las principales demandas del PP. Además, informó Europa Press, el dirigente opositor criticó las referencias incluidas en el decreto respecto al cierre programado de las centrales nucleares, argumentando que, mientras que otros países de Europa mantienen su operatividad o estudian nuevas instalaciones con pequeños reactores, España apunta en sentido contrario según la normativa actual.

El medio Europa Press consignó que Feijóo cifró en 3.000 euros los pagos adicionales medios en el IRPF para los españoles en los últimos años. Según sus cálculos, el incremento de precios ha impactado de manera significativa a las familias, afirmando que, desde el inicio de la actual coyuntura inflacionaria, los alimentos han aumentado un 42% y la vivienda un 53%. Por ello, el dirigente del PP considera necesaria una actualización de la tarifa para ajustar la carga impositiva a la evolución real de los ingresos, afectando el poder adquisitivo de los contribuyentes.

La petición del líder popular consiste en que el Ejecutivo utilice el plazo legal disponible, que se extiende hasta el 20 de abril, para reconsiderar sus decisiones y avanzar en una negociación que permita la incorporación de las medidas reclamadas. Durante la entrevista citada por Europa Press, Feijóo sostuvo que su formación tomará las decisiones oportunas respecto al sentido de su voto si el Gobierno insiste en mantener la votación prevista para el jueves, pero evitó precisar la postura concreta que adoptaría el Grupo Popular en el Congreso en caso de ser convocados a votar en esa fecha.

La cuestión fiscal, centrada en la actualización del IRPF y la respuesta a la inflación, se ha situado en el centro del debate entre Gobierno y oposición. Feijóo ha reiterado públicamente que el Gobierno dispone de margen para modificar el decreto y atender a las demandas formuladas por su partido, defendiendo que una deflactación de la tarifa respondería a la pérdida de poder adquisitivo que atribuye a las subidas de precios en alimentos y vivienda.

El medio Europa Press señaló que, además de la petición de rebajar el IRPF, Feijóo insistió en la conveniencia de mantener la operatividad de las centrales nucleares, citando el ejemplo de otros países europeos que, en contraste con lo reflejado en el decreto del Gobierno, mantienen abiertas o amplían sus instalaciones nucleares, apostando incluso por la incorporación de pequeños reactores en su red energética.

El líder popular expuso que, en caso de que el Gobierno atienda a la propuesta de su partido, podrían alcanzarse acuerdos que permitan modificar el texto antes de su ratificación parlamentaria, un proceso en el que el propio Ejecutivo posee competencia en la elección de los plazos. “Yo lo que planteo es que el Gobierno recapacite. Y nosotros haremos lo que consideremos oportuno en el caso de que nos obliguen a votar el jueves”, declaró Feijóo según reportó Europa Press, evidenciando la disposición a mantener abierta la negociación mientras persista el margen temporal normativo.

El conjunto de estas declaraciones y demandas se enmarca en el debate parlamentario en torno a las medidas para paliar el impacto económico derivado de la guerra en Irán, así como en la negociación sobre la política fiscal y energética del Gobierno en un contexto de inflación persistente y presión social por el aumento de los precios básicos. El decreto anticrisis permanece en vigor, por lo que las ayudas y medidas adoptadas siguen aplicándose durante el periodo habilitado para su convalidación legislativa, según reiteró el propio Feijóo en la entrevista recogida por Europa Press.

Temas Relacionados

IRPFPartido PopularPedro SánchezAlberto Núñez FeijóoGobierno de EspañaCongreso de los DiputadosDecreto anticrisisImpuestosAntena 3Europa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Piden 15 años de prisión a un anciano por agresión sexual a su esposa tras medio siglo de matrimonio

La acusación del Ministerio Público sostiene que el acusado forzó durante años a la víctima a mantener relaciones íntimas no consentidas, ignorando reiteradamente sus negativas, lo que le habría provocado daños psicológicos según el informe fiscal consultado

Piden 15 años de prisión

Una joven acusa a su padre de violarla y maltratarla durante años: "Tenía miedo de que me pegara"

Una joven acusa a su

El TEDH rechaza suspender la eutanasia de la joven de Barcelona como solicitaba su padre

El TEDH rechaza suspender la

La Fiscalía pide penas de hasta 46 años de prisión para los asesinos de Borja Villacís

El Ministerio Público sostiene que Kevin P. y otros dos implicados actuaron en una emboscada premeditada, utilizando armas de fuego y vehículos manipulados, mientras que la madre del principal acusado habría facilitado la huida tras la comisión del crimen

La Fiscalía pide penas de

Irene Montero defiende que Podemos estará presente en las elecciones sin aclarar alianzas con la izquierda

La eurodiputada destaca el compromiso de la formación con los próximos comicios en Andalucía y exige unidad y determinación a los partidos progresistas, aunque evita pronunciarse sobre posibles pactos para enfrentar al partido en el poder

Irene Montero defiende que Podemos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Eslovenia raciona su combustible para

Eslovenia raciona su combustible para evitar que los conductores extranjeros reposten en sus gasolineras más baratas

Interior se gasta 619.650 euros en “un mínimo” de 17.000 balizas V-16 para los vehículos de diferentes Unidades de la Guardia Civil

La jueza que investiga el accidente de la pasarela de Santander señala al Gobierno Central como “único responsable de garantizar el mantenimiento”

Juanma Moreno precipita las elecciones andaluzas con todo a favor: sorpresa en el Gobierno y más problemas para Vox

La misión de la batería Patriot española: protege a Turquía de los drones y misiles iraníes desde que comenzó el conflicto de Oriente Medio

ECONOMÍA

Esto es lo que pasa

Esto es lo que pasa si tu mascota causa daños en una casa de alquiler

Un 65% de los españoles sospecha que cobra menos que sus compañeros: cuenta atrás para implantar la directiva europea de transparencia salarial

Las hipotecas registran su mejor enero en 15 años mientras las operaciones de compra de vivienda caen un 5%

Virginia López, abogada: “Este es el error que cometen el 90% de los trabajadores al pedir la conciliación familiar”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si te deben tres nóminas puedes irte con indemnización y paro”

DEPORTES

Paula Badosa comparte sus sentimientos

Paula Badosa comparte sus sentimientos sobre su actual situación en el tenis: “Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que sigue dentro de mí”

“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso

Alexandra Eala confiesa lo que le hizo a Rafa Nadal durante el Masters 1000 de Miami la pasada temporada: “Me envió un mensaje y lo dejé en visto durante 4 días”

Griezmann aprovecha el parón de selecciones para cerrar el próximo paso de su carrera: viaja a Estados Unidos y ultima el contrato con su nuevo club

Marcos Llorente se pronuncia sobre la acción con Carvajal durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “Me vino un tren por delante”