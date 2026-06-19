Santiago Carbone

Kansas City (Estados Unidos), 19 jun (EFE).- Mientras Argentina se alista para jugar su segundo encuentro del Mundial 2026, una de las principales dudas que los hinchas se plantean es la de quién ocupará el centro del ataque: ¿Lautaro Martínez, Julián Álvarez o los dos juntos?

PUBLICIDAD

Históricamente, la Albiceleste tuvo destacados jugadores en esa posición y en los diferentes Mundiales sus convocados para jugar allí fueron nombres capaces de intimidar a sus rivales.

Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Javier Saviola, Gonzalo Higuaín o Diego Milito son una muestra de ello.

En esta oportunidad y al igual que en Catar 2022, el entrenador Lionel Scaloni cuenta con Julián Álvarez y con Lautaro Martínez, quienes han ocupado el puesto de centroatacante en diversas oportunidades y también han compartido el campo de juego.

PUBLICIDAD

"¿Juega Lautaro o Julián?" Esa pregunta se la hicieron al seleccionador en diversas oportunidades antes de un partido y es probable que el próximo domingo volverá a escucharla en conferencia de prensa.

El debut de Argentina frente a Argelia tuvo en el campo desde el comienzo al goleador de Inter de Milán, quien está cerrando una temporada en la que fue el máximo anotador de la Serie A con 17 tantos y en la que también marcó en la final de la Copa Italia. Su equipo ganó ambos torneos. También hizo cuarto goles en la Liga de Campeones de la UEFA.

PUBLICIDAD

En el primer encuentro, el número 22 generó la primera opción de gol de la Albiceleste en el Mundial con un cabezazo apenas tres minutos después de comenzado el encuentro que Luca Zidane detuvo.

A los 55 minutos fue reemplazado por Julián Álvarez, quien llegó al mundial con una molestia pero se recuperó sin problemas.

De hecho, un día antes del debut, Scaloni aseguró en conferencia de prensa: "tuvo el problema en el tobillo, pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción".

PUBLICIDAD

El jugador del Atlético de Madrid facturó en la temporada ocho tantos en 29 juegos de La Liga de España, otros dos en la Copa del Rey y diez en 15 juegos de Liga de Campeones.

En las eliminatorias sudamericanas, Argentina jugó 18 encuentros entre 2023 y 2025. En diez de estos solo Álvarez fue titular, en dos solo lo fue Martínez y en seis los atacantes jugaron juntos.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, en la Copa América de 2024, Julián fue titular en dos partidos de fase de grupos, en las semifinales y en la final, mientras que Lautaro jugó desde el comienzo uno de la fase de grupos y el de cuartos de final.

En el último juego, el del Inter de Milán ingresó a los 97 minutos y a los 112 minutos convirtió el tanto que le dio el título a la Albiceleste y la transformó en la máxima ganadora de la historia.

PUBLICIDAD

El próximo lunes, cuando Scaloni haga oficial el once que se medirá con Austria, se sabrá si apuesta por Lautaro, por Julián o si ambos comparten el ataque de la Albiceleste.

Este viernes, los dos jugadores ingresaron juntos al campo de juego del Sporting KC Training Centre, donde Argentina trabajó preparando el próximo juego. Allí trabajaban desde antes los porteros convocados por Scaloni y poco después se sumaron los jugadores de campo.

PUBLICIDAD

Tras golear con un triplete de Messi por 3-0 a Argelia en el juego que abrió el grupo J del Mundial, Argentina sabe que una victoria ante Austria el próximo lunes en Dallas le garantizará el primer lugar de la serie y la clasificación a dieciseisavos de final como primero de la serie.

Quien sea líder del J se medirá con el segundo del grupo H, integrado por España, Arabia Saudí, Cabo Verde y Uruguay. EFE

(foto)