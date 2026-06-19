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Danilo y Matheus Cunha, novedades en Brasil; Haití sale con tres centrales

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(Actualiza con el once de Haití)

Filadelfia (EE.UU.), 19 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, introdujo dos cambios en el once con respecto al debut contra Marruecos, al sentar a Roger Ibáñez e Igor Thiago, y meter a Danilo y Matheus Cunha para medirse este viernes a Haití, en Filadelfia, en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026.

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La Canarinha saldrá de inicio con Alisson, en portería; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Danilo, en defensa; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá en el medio; y Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha en el frente del ataque.

'Carletto' ya había anticipado en la rueda de prensa previa al encuentro que haría algunos retoques en el equipo con la intención de darle más equilibrio y calidad en el pase.

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Por su parte, Haití jugará con Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Jean-Kévin Duverne; Martin Experience, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques; Josué Casimir, Frantzdy Pierrot y Ruben Providence.

De esta forma, el técnico francés Sébastien Migné apuesta por tres centrales para la zaga: Adé, Duverne y Delcroix.

El partido empezará a las 20.30 hora local (00.30 GMT del sábado) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El español Alejandro Hernández Hernández será el árbitro del encuentro.

En la primera jornada, Brasil cedió un gris empate ante Marruecos (1-1), mientras Haití cayó por la mínima ante Escocia (0-1). EFE

(foto)

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