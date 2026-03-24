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El PNV considera una "aberración" que Azcón comente el físico de Alegría y Montero: "¿En serio ha dicho eso?"

Las declaraciones del presidente aragonés sobre la apariencia de dos figuras socialistas han provocado críticas inmediatas, incluida la rotunda condena del PNV, reproches de ambas afectadas y un intenso debate en redes sobre el tono de la campaña

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La reacción de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, en los pasillos del Congreso empezó con una expresa incredulidad ante los comentarios sobre el físico de dos dirigentes socialistas. Tras conocer las palabras de Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón, Vaquero calificó la situación como una “aberración”. El incidente, ocurrido tras un acto en Zaragoza por el 25 aniversario de El Confidencial, fue reportado por El Confidencial, que detalló el inicio de un fuerte debate y múltiples críticas, entre ellas la condena del PNV, las respuestas públicas de las socialistas aludidas y numerosas reacciones en redes sociales sobre el tono de la contienda electoral.

Según describió El Confidencial, el presidente aragonés provocó polémica al declarar durante el evento que “Pilar Alegría, cuidao estas cosas que se dicen ahora, físicamente es, cómo decirlo, más atractiva que María Jesús Montero. Yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría”. Las declaraciones suscitaron respuestas inmediatas de ambas socialistas. De acuerdo con el medio, la propia Pilar Alegría difundió el vídeo del momento emitido por TVE en su cuenta oficial de la red social X, acompañándolo del mensaje irónico: “Jorge Torrente... El que quiere ser presidente”.

El Confidencial indicó también que María Jesús Montero, vicepresidenta primera y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, respondió con críticas a la manera en que se inicia la campaña para las elecciones andaluzas. Montero consideró que las declaraciones de Azcón marcan un inicio “sucio” de la campaña, al referirse este a su “falta de atractivo físico”.

La postura del PNV, manifestada a través de su portavoz en el Congreso, incluyó una condena explícita y la calificación del comentario como inaceptable. Al ser consultada por periodistas en la sede parlamentaria, Maribel Vaquero expresó no tener palabras suficientes ante tales declaraciones y reiteró su rechazo al enfoque elegido por Azcón para referirse a las candidatas socialistas.

El medio reportó además que el video del comentario circuló de forma activa en redes sociales, donde usuarios y figuras políticas abrieron un debate sobre el nivel del discurso y el tono de ataques personales durante la actual campaña electoral. Las respuestas se centraron tanto en la improcedencia del comentario como en el impacto de este tipo de manifestaciones en el desarrollo del debate político.

Tanto Pilar Alegría, exministra de Educación y actual secretaria general del PSOE aragonés, como María Jesús Montero, optaron por responder públicamente y señalaron el carácter inapropiado del enfoque del presidente aragonés. El Confidencial relató que Alegría optó por ironizar mencionando a “Jorge Torrente”, en alusión humorística a una figura de ficción, cuestionando así el tono elegido por Azcón y su aspiración a la presidencia.

En el contexto de las elecciones andaluzas, El Confidencial puntualizó que estas declaraciones aparecen en un momento de elevada tensión política. Diversas voces dentro y fuera del PSOE interpretaron el mensaje como una señal preocupante acerca del desarrollo de la campaña. La polémica se sumó rápidamente a la agenda pública a raíz de la difusión de las imágenes por TVE y la viralización del vídeo en redes sociales.

El debate sobre los límites del discurso político y el tipo de referencias personales que surgen en periodo electoral atrajo la atención tanto en las cámaras legislativas como en el entorno digital, describió El Confidencial. El eco de las imágenes y las valoraciones negativas coincidieron en señalar la falta de pertinencia de referencias que no atienden al fondo político ni a las propuestas, sino al aspecto físico de las candidatas.

La acumulación de respuestas críticas y la intervención de representantes de partidos nacionales evidenció, según publicó El Confidencial, la trascendencia que alcanzó el episodio poco después de las palabras del presidente aragonés en el evento convocado en Zaragoza. La repercusión mediática y el desplazamiento del debate al ámbito de las redes consolidaron el caso como uno de los temas centrales en la jornada, reflejando nuevas tensiones en la precampaña andaluza y en el ambiente parlamentario nacional.

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