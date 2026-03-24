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El Congreso veta las enmiendas del PNV a la reforma constitucional por no tener que ver con el senador de Formentera

La Mesa rechaza las propuestas nacionalistas que buscaban incluir el derecho de autodeterminación y limitar la protección del jefe de Estado al considerar que no guardan relación con la reforma enfocada en garantizar representación propia a la isla balear

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El intento del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de introducir once enmiendas sobre derechos de autodeterminación, intervención autonómica y la inviolabilidad del jefe de Estado ha sido desestimado por la Mesa del Congreso, que consideró que estas propuestas no guardan vínculo con la reforma constitucional actualmente en trámite para garantizar un senador propio a Formentera. Según publicó el medio original, la Mesa del Congreso argumentó que las enmiendas del PNV versaban sobre asuntos ajenos al objetivo principal de la proposición de ley, cuyo propósito es modificar el artículo 69.3 de la Constitución para desvincular a Formentera de la circunscripción conjunta que integra actualmente con Ibiza en la elección de senadores.

El órgano rector de la Cámara, donde PSOE y Sumar suman mayoría absoluta, resolvió este martes que las once enmiendas nacionalistas no encajan en el ámbito de la reforma. De acuerdo con la información divulgada, entre las propuestas vetadas se incluían demandas históricas del nacionalismo vasco: la inclusión del derecho de autodeterminación para las "naciones", la supresión del artículo 155 —que permite la intervención de gobiernos autonómicos desde el Estado— y la imposición de límites a la inviolabilidad del rey. El medio detalló que el PNV ya había intentado introducir estas mismas propuestas durante la modificación del artículo 49 de la Constitución en 2024, proceso en el que tampoco prosperaron.

En contraste, la Mesa sí aceptó a trámite las enmiendas presentadas por el Partido Popular. Según informó la fuente, estos cambios buscan preservar la denominación castellana de ‘Ibiza’ en el texto constitucional, frente a la propuesta de Baleares de sustituirla por su forma en catalán, ‘Eivissa’. El medio consignó que la reforma constitucional, cuyo foco recae en la representación específica de Formentera en el Senado, precisa mayorías reforzadas en el Pleno, por lo que el respaldo del PP será determinante para su aprobación.

La tramitación de la reforma se está realizando de manera acelerada tras un acuerdo parlamentario tomado la semana anterior, lo que ha permitido agilizar los procedimientos formales. El medio reportó que la reivindicación para que Formentera cuente con un senador independiente respecto de Ibiza es una petición histórica que el Parlamento balear ha promovido sin éxito en las últimas tres legislaturas. En la actualidad, ambas islas constituyen una única circunscripción electoral en las elecciones al Senado, situación que ha generado críticas dentro de la representación balear.

El actual senador por la circunscripción conjunta de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, resultó electo en los últimos comicios por una candidatura integrada por PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa. El debate sobre la denominación oficial de la isla balear también ha cobrado protagonismo, ya que desde las instituciones baleares se promueve el cambio a ‘Eivissa’, mientras el PP aboga por conservar el nombre de ‘Ibiza’ en la Constitución.

En síntesis, la Mesa del Congreso ha limitado el alcance de la reforma constitucional al objeto planteado: otorgar a Formentera representación propia en la Cámara Alta, dejando al margen propuestas sobre autodeterminación y artículos relacionados con el modelo territorial y la figura del Jefe de Estado. Según publicó el medio original, la reforma continúa su tramitación para ser debatida y votada en Pleno, circunstancia en la que la posición del Partido Popular será decisiva a causa de la necesidad de mayorías cualificadas.

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