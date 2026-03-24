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El Congreso también veta la enmienda de UPN a la reforma constitucional de Formentera por ser ajena al tema

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La Mesa del Congreso ha vetado este martes la tramitación de la enmienda que presentó Unión del Pueblo Navarro (UPN) a la reforma del artículo 69.3 de la Constitución que se debatirá y votará en el Pleno de este jueves porque no guardar relación con el objeto de esta proposición de ley, que se limita a que la isla de Formentera disponga de un senador propio y se desvincule así del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Ibiza.

En concreto, en su enmienda, los regionalistas navarros planteaban derogar la disposición transitoria cuarta de la Carta Magna, que regula el procedimiento específico para la posible incorporación de Navarra al régimen autonómico del País Vasco.

Desde UPN justificaban esta enmienda en la necesidad de poner fin a una disposición de la Constitución de 1978 que "mantiene abierta de forma indefinida la puerta para la integración de Navarra" en Euskadi y hacerlo, además, en un momento en el que es necesario mandar este mensaje teniendo en cuenta que el independentismo vasco está creciendo y tratará de poner este asunto de nuevo encima de la mesa.

Sin embargo, esta 'vieja' reivindicacición de UPN se ha topado con el veto de la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar cuentan con mayoría absoluta, debido a que este asunto no tiene nada que ver con el objeto de la reforma constitucional, según confirmaron fuentes parlamentarias.

El mismo criterio se aplicó con las once enmiendas que presentó el PNV a esta reforma puntual de la Constitución y que pretendían modificaciones de calado para, entre otras cosas, modificar artículo 2 de la unidad de España, reconocer la autodeterminación, limitar la inviolabilidad del Rey y derogar el artículo 155 que permite al Gobierno intervenir a comunidades autónomas.

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