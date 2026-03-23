Tardà (ERC) pide un frente de izquierdas catalán que sirva de "espejo" para elecciones en España

La propuesta de que la conformación de una alianza progresista en Cataluña pueda tener un efecto espejo e inspirar la creación de alternativas similares en otras partes de España cobró fuerza a través de declaraciones recientes del exportavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardà. Durante una entrevista en Ràdio 4 y 'La2Cat', difundida por Europa Press, Tardà afirmó que considera fundamental sumar a las organizaciones sociales y superar las diferencias existentes entre formaciones ideológicamente afines para construir este frente común de izquierdas, que presentaría un modelo alternativo a las fuerzas políticas tradicionales del país.

Según publicó Europa Press, Tardà explicó que su propuesta consiste en consolidar una gran candidatura catalana integrada por todos los grupos situados a la izquierda del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). Subrayó que esta invitación no implica que ninguna formación deba dejar de lado su propia identidad y símbolos, y sostuvo que la incorporación de actores provenientes de movimientos sociales resultaría clave para una articulación más amplia y representativa. El dirigente también expuso que esta discusión ya se encuentra instaurada dentro de ERC, aunque no se observa la misma dinámica en otras fuerzas como los Comuns o la CUP. Para Tardà, esta falta de debate activo en esos sectores limita la opción de un proyecto realmente unitario.

De acuerdo con Europa Press, Joan Tardà rechazó que la participación de figuras destacadas como Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, e Irene Montero, eurodiputada y exministra por Podemos, en el evento del 9 de abril, signifique que ambas agrupaciones vayan a conformar una coalición electoral inmediata. Tardà puntualizó que el gesto de Rufián al impulsar conversaciones sobre la unión de las izquierdas busca más bien animarlas a adoptar un papel más activo y ambicioso en la configuración de una alternativa frente a la fragmentación actual.“Lo que está haciendo Rufián es intentar espabilarlas”, sostuvo ante preguntas sobre el propósito de sumar a estas formaciones.

El medio Europa Press detalló también que Tardà expresó un análisis crítico respecto a la actitud del partido Junts per Catalunya, al considerar que esta formación ha llegado a normalizar su apoyo a propuestas de partidos como el Partido Popular (PP) y Vox en el Congreso de los Diputados. Añadió que no descartaría la posibilidad de que Junts acabe llegando a acuerdos con el PP de Alberto Núñez Feijóo, lo que para el dirigente de ERC representaría un cambio relevante en la forma en que determinados espacios políticos catalanes se relacionan con la dinámica estatal.

Este llamado se produce en un contexto en que diversas plataformas políticas de izquierda han debatido la posibilidad de afrontar juntas los comicios con el objetivo de ampliar su incidencia y responder a las divisiones sufridas en etapas anteriores. Tardà, según consigna Europa Press, señaló que el hecho de que ERC impulse este debate interno marca una diferencia, y lamentó la reserva o menor entusiasmo en los demás partidos situados a la izquierda del PSC. El énfasis en mantener los logotipos y las señas de cada partido mientras se trabaja en una candidatura conjunta refleja la intención de evitar que la unidad reste espacio a la pluralidad de expresiones políticas progresistas en Cataluña.

Durante la entrevista, recogida en Europa Press, también se remarcó el punto de que la propuesta de Tardà no implica la renuncia ni el debilitamiento de ninguna formación política, sino que busca aunar fuerzas alrededor de objetivos compartidos y fortalecer la representación social y ciudadana en el ámbito electoral. Este enfoque de sumar organizaciones sociales pretende ampliar las bases de la izquierda y abrir la puerta a nuevas voces en el debate público.

Las declaraciones de Tardà, según la cobertura de Europa Press, inciden en la importancia de construir alternativas que permitan a los sectores de izquierda presentarse como opción de gobierno en Cataluña y, en caso de éxito, trasladar ese horizonte de colaboración política más allá del territorio catalán. El planteamiento de que un frente catalán pueda servir de modelo “espejo” en España subraya la aspiración de que un experimento de unidad y transversalidad en Cataluña consiga influir en la oferta política progresista a nivel nacional.

Al referirse al evento del 9 de abril, en el que participarán representantes notables tanto de ERC como de Podemos, Tardà insistió en que esa cita no debe interpretarse como un paso directo hacia una coalición electoral. Más bien, lo describió como una estrategia orientada a estimular el debate y la acción entre las fuerzas de izquierda. “Dentro de mi partido este debate se está haciendo y se hará”, precisó Tardà, para contrastar con el menor empeño observado en otras organizaciones, una situación que, según su criterio, dificulta el avance hacia la unidad.

Para concluir, Joan Tardà centró sus argumentos en la necesidad de superar los obstáculos que suponen las diferencias entre grupos políticos progresistas y la urgencia de abrir las candidaturas a los movimientos sociales. El medio Europa Press reflejó que el dirigente interpretó las recientes posturas de Junts como un distanciamiento de la agenda de izquierdas, especialmente por la posibilidad de acuerdos con el PP, lo que introduce un nuevo elemento en el panorama político catalán y estatal.