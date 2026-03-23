Multitud de mensajes de respaldo a la labor de Bustinduy en vivienda durante la cumbre de partidos de Sumar

Durante la sesión a puerta cerrada que siguió a las intervenciones públicas en el Congreso, dirigentes de diversos partidos de la coalición Sumar manifestaron apoyo explícito a Pablo Bustinduy por su papel en el diseño y promoción de políticas de vivienda, según informó Europa Press. Esta muestra de respaldo se centró en reconocer la labor del ministro de Derechos Sociales tanto a lo largo de la presente legislatura como en la elaboración de medidas específicas, como la prórroga de contratos de alquiler y la regulación de los márgenes empresariales en el sector inmobiliario.

De acuerdo con Europa Press, la cumbre congregó a los principales referentes del espacio político de Sumar, incluyendo la vicepresidenta Yolanda Díaz, el ministro Ernest Urtasun, la ministra Mónica García, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero, así como diputados de Compromís y Més per Mallorca. Durante el encuentro, la mayoría de estos líderes insistieron en que el Ejecutivo debe intensificar su actuación en vivienda y presentar más iniciativas ante la Cámara Baja, alertando sobre la posibilidad de que algunas puedan quedar bloqueadas.

La cita vino precedida por tensiones recientes con el Partido Socialista motivadas por las negociaciones sobre la introducción de medidas específicas en materia habitacional. Según publicó Europa Press, los dirigentes del socio minoritario subrayaron que su electorado espera ver a sus representantes enfrentando con decisión los debates sobre vivienda, lo que, a su juicio, ayudaría a diferenciar su propuesta política de la posición de partidos como PP, Vox y Junts, en especial si este último decide bloquear la prórroga de las actuales medidas de alquiler.

Durante las intervenciones abiertas, tanto la líder de Más Madrid como el coordinador de Izquierda Unida destacaron el trabajo realizado por Bustinduy en este ámbito. "Se ha puesto mucho en valor su trabajo", apuntaron fuentes citadas por Europa Press. El ministro también recibió menciones por su rol en las negociaciones con el PSOE y su participación en la elaboración de una parte esencial del decreto de vivienda incluido en el paquete fiscal asociado a la guerra de Irán.

Otro de los temas abordados, según recogió Europa Press, fue la urgencia de definir quién encabezará la candidatura electoral de la futura coalición integrada por Sumar, IU, Comuns y Más Madrid. Durante el encuentro, al menos un diputado instó a los partidos a acelerar el proceso de designación. Este planteamiento se alinea con la opinión manifestada la semana precedente por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, quien abogó públicamente por avanzar cuanto antes en la definición del liderazgo.

Bustinduy reiteró recientemente que descarta presentarse como candidato para futuras elecciones generales, indicando que los partidos no le han propuesto formalmente liderar la candidatura, y que su prioridad continúa siendo la defensa de los derechos de los inquilinos y la aprobación de medidas para afrontar los efectos de la crisis derivada de la guerra de Irán. "Yo he dicho muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer. Lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos", señaló el ministro, declaraciones recogidas por Europa Press.

Desde el entorno de Sumar, así como de las formaciones que impulsa la coalición, han remarcado que Bustinduy ha resultado determinante tanto en la presión política hacia el PSOE como en la concreción de las propuestas legislativas pactadas, entre las que se incluye el control sobre los márgenes de beneficio de las grandes empresas inmobiliarias, una iniciativa que se incorporó en el paquete fiscal vinculado a la situación actual en Irán.

A lo largo del encuentro, la presencia de mensajes coincidentes de agradecimiento y reconocimiento hacia Bustinduy por parte de los representantes de las distintas formaciones buscó reforzar una imagen de unidad interna dentro del espacio político, según detalló Europa Press. Este gesto se produce en un contexto de diferencias públicas recientes con el PSOE en torno a las medidas de vivienda, y refleja la voluntad del socio minoritario del Ejecutivo de consolidar su perfil propio en una de las áreas consideradas prioritarias para su base electoral.

Europa Press también indicó que la estrategia debatida en el Congreso opera sobre la premisa de que la defensa de una política social enfocada en facilitar el acceso a la vivienda y proteger a los inquilinos resulta clave para movilizar al electorado progresista, especialmente ante la disyuntiva de que otras fuerzas parlamentarias bloqueen iniciativas como la extensión de los contratos de alquiler.

Los asistentes a la cumbre, según Europa Press, recalcaron que los desafíos que enfrenta el Gobierno en materia de vivienda exigen mayor impulso parlamentario y una coordinación más efectiva entre las formaciones que integran la coalición.