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La Fiscalía de Cantabria no pedirá cautelares para el detenido por la muerte del aficionado del Racing

Fuentes judiciales sostienen que los hechos en que murió el seguidor del equipo santanderino, tras una discusión y posterior caída, no reflejan intencionalidad criminal ni violencia, según las primeras investigaciones y la versión de la Fiscalía autonómica

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Las primeras pesquisas han determinado que el incidente mortal ocurrido en la capital cántabra antes del partido Racing de Santander-Albacete Balompié no muestra, hasta el momento, indicios de intencionalidad criminal o de violencia premeditada, según fuentes judiciales y la versión de la Fiscalía autonómica. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el Ministerio Público ha resuelto no solicitar medidas cautelares contra el individuo arrestado tras la muerte del aficionado racinguista, al considerar que, según los datos recabados en la investigación inicial, la acción que desembocó en el fallecimiento no fue violenta ni agresiva.

El pasado sábado, poco antes del inicio del encuentro futbolístico previsto a las 16:15 horas en los Campos de Sport de El Sardinero, se produjo una discusión entre dos vecinos de Santander en la calle Simón Cabarga. Tal como reportó Europa Press, el enfrentamiento concluyó cuando el seguidor del Racing, identificado como Mariano Gutiérrez, de 52 años, se desplomó tras recibir un golpe, impactando su cabeza contra una alcantarilla sobresaliente del pavimento. Este golpe resultó fatal y, pese a los intentos de reanimación practicados por dos personas que se encontraban en el lugar, la víctima fue trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde falleció más tarde.

La respuesta de los servicios de emergencia se produjo tras una llamada realizada sobre las 16:00 horas al 091 de la Policía Nacional, alertando de una agresión. Al llegar, los agentes identificaron a dos hombres que auxiliaban al herido, el cual yacía en la vía pública con una herida abierta y sangrante en la cabeza. La actuación policial incluyó la detención del presunto agresor, quien no abandonó el lugar y fue posteriormente trasladado a dependencias policiales, según detalló Europa Press.

El hombre arrestado, identificado como J.V., tiene residencia en Santander y vestía una camiseta del Albacete en el momento de los hechos. Durante los últimos años, J.V. ha estado vinculado al Albacete Balompié, donde ejerció responsabilidades como coordinador del Área de Metodología y desempeñó la función de segundo entrenador en el filial Atlético Albacete desde el inicio de 2022, compatibilizando ambos cargos desde agosto del mismo año. Antes de su vinculación con el club manchego, desarrolló su carrera profesional en el ámbito deportivo en equipos cántabros como el Bansander, EDM Polanco, CD Bezana y CD Marina Sport, además de jugar en el CF Velarde y la UM Escobedo.

Tras prestar declaración, J.V. compareció ante el juzgado de guardia de la Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Santander este lunes, una vez que la Policía Nacional entregó el atestado correspondiente a la autoridad judicial. Según Europa Press, la Fiscalía comunicó que los hechos constituyen un trágico suceso sin elementos que apunten, por el momento, a un comportamiento doloso ni a un uso intencionado de la violencia, motivo por el cual no ha reclamado la imposición de medidas cautelares para el detenido.

La Oficina Nacional de Deportes fue informada del suceso, en tanto que el incidente involucró a un seguidor racinguista y a un exempleado del Albacete Balompié, grupo que disputaba el partido en El Sardinero poco después del altercado. Europa Press consignó que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer en detalle lo ocurrido en la disputa que provocó el accidente mortal.

El caso continúa bajo el análisis de las autoridades judiciales y policiales, que evalúan las circunstancias que rodearon la caída de la víctima y su golpe contra la alcantarilla, elemento que resultó clave en el desenlace fatal de los hechos, según las primeras investigaciones y la información aportada por la Fiscalía de Cantabria.

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