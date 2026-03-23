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Gamarra tilda de "chascarrillos de fin de semana" las palabras de vicesecretario del PP cuestionando la higiene de Sumar

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha calificado como "chascarrillos de fin de semana" las palabras del vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, cuestionando la higiene de los dirigentes de Sumar.

"Esos son chascarrillos de fin de semana, y no hay que sacarlos de ese ámbito", ha afirmado este lunes en una rueda de prensa en Madrid, tras ser preguntada por si la dirección del Partido Popular ratifica las declaraciones de su compañero de filas.

Así se ha expresado después de que este domingo el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP se refiriese --durante un acto de Nuevas Generaciones en Toledo-- al 'plante' de Sumar en el Consejo de Ministros que aprobó los decretos anticrisis por la guerra en Irán y deslizase que los ministros del ala minoritaria del Gobierno son "personajes casi siempre bastante poco aseados" durante el 15M.

En concreto, De los Santos censuró que "el decreto fue aprobado a cachitos en un Consejo de Ministros casi dinamitado en el que Yolanda Díaz, (Ernest) Urtasun, Sira Rego, Mónica García, estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, decidieron quedarse fuera".

Ante ello, Gamarra ha respondido que le preocupa más "el vodevil" que tiene el Ejecutivo en el que, a su juicio, los españoles ven con "bochorno" un "esperpento" donde los ministros "no respetan al presidente del Gobierno".

"Más me preocupa el vodevil que tiene el Gobierno, donde Pedro Sánchez no es capaz de sacar del gobierno a los ministros que se le rebelan, y los otros, su dignidad dura lo que su sueldo", ha sentenciado.

DÍAZ: "SE RETRATA QUIEN DICE SEMEJANTE ESTUPIDEZ"

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido al vicesecretario 'popular' que "se retrata quien dice semejante estupidez".

Asimismo, este lunes los cinco ministros del espacio de Sumar han llegado juntos a la reunión convocada por el Movimiento Sumar para analizar la actualidad política e internacional y, antes de que le preguntaran por estas palabras del dirigente del PP, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha adelantado diciendo que hoy venían "muy aseados".

Tras la cumbre de Sumar la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también se ha referido a las declaraciones del dirigente del PP tirando de ironía: "es evidente que aseados vamos.

"Es un chascarrillo que está un poco fuera de lugar y si todos empezamos a hacer consideraciones personales la política se convierte en otra cosa. Una recomendación a este señor, que quizá la confrontación de ideas mucho más positivo que descalificar a las personas en términos tan burdos que no ha lugar", ha remachado.

Finalmente, el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha lanzado que las palabras de De los Santos se califican por sí solas y ha ironizado que muchos argumentos contra la prórroga de alquileres no tendrá el PP cuando recurre a descalificaciones personales.

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