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Gamarra dice que el PP no está centrado en "hablar de Vox" tras las críticas de Abascal sino en cerrar pactos en CCAA

Gamarra afirmó que "nuestra única preocupación es responder a la confianza de los ciudadanos", eludiendo polémicas tras las acusaciones de Abascal y remarcando la voluntad del PP de sellar acuerdos cuanto antes en varias autonomías

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Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, subrayó este lunes que las negociaciones con Vox se desarrollan bajo criterios de discreción y lealtad, evitando divulgar detalles de las conversaciones privadas entre ambas formaciones políticas. Al ser consultada sobre si los enfados de Vox en público se trasladan también en el ámbito privado, Gamarra recalcó la importancia de mantener la confidencialidad en las negociaciones y enfatizó el objetivo común de alcanzar acuerdos que respeten la voluntad expresada por el electorado en las urnas. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Gamarra precisó que el PP sostiene su única preocupación en responder a la confianza de los ciudadanos y en otorgar estabilidad a las comunidades autónomas donde lidera el proceso de formación de gobiernos.

Según reportó Europa Press, tras los señalamientos del líder de Vox, Santiago Abascal, quien manifestó que el Partido Popular estaría vinculado a las críticas y “guerras sucias” dirigidas a su partido, Gamarra evitó entrar en polémicas y reiteró que el PP no está centrado en “hablar de Vox”, sino en dialogar con ese partido con el objetivo de cerrar acuerdos en comunidades autónomas como Extremadura, Aragón y Castilla y León. La dirigente popular insistió en que el propósito de estas conversaciones es formar gobiernos y cumplir con la responsabilidad de dotar de estabilidad a esas regiones.

Tal como consignó Europa Press, Abascal, en declaraciones recogidas por el diario ABC, responsabilizó al Partido Popular de dañar a Vox y de poner en riesgo la posibilidad de sumar mayorías alternativas a las del Gobierno. “Puede volver a pasar que Sánchez acabe ganando. El PP se empeña en dañar a Vox y eso puede ser letal”, declaró Abascal, generando una reacción de distanciamiento por parte del PP, que se ha enfocado en remarcar su intención de avanzar en las conversaciones institucionales para cerrar pactos de gobierno.

Gamarra aclaró que el Partido Popular se concentra en contactar a los representantes de Vox para avanzar en la negociación de acuerdos, dejando de lado discusiones públicas sobre la formación de Abascal. Indicó que la única prioridad de su formación consiste en dar respuesta a la confianza depositada por los votantes y aseguró que cuanto antes se logre formalizar estos pactos, será más beneficioso para las comunidades autónomas implicadas. Europa Press recogió sus palabras sobre la ausencia de plazos concretos para la conclusión de las negociaciones, a diferencia de lo planteado por Alberto Núñez Feijóo, quien se mostró partidario de cerrar los acuerdos antes de abril. Gamarra manifestó que el proceso puede prolongarse en las fases finales, aunque resaltó que el objetivo es completar las negociaciones de manera correcta, priorizando la calidad de los acuerdos.

La vicesecretaria popular reiteró ante los medios, según publicó Europa Press, que el PP está dedicado exclusivamente a la tarea de negociar, descartando distracciones por denuncias o controversias vertidas desde la dirección de Vox. De acuerdo con Europa Press, Gamarra enfatizó que no se comparten en público los temas tratados con Vox, ni los detalles del desarrollo de las negociaciones, insistiéndose en la conveniencia de presentar los acuerdos ante la ciudadanía una vez alcanzados los consensos.

La relación entre el Partido Popular y Vox, expresada a través de este proceso, se articula, según detalló Europa Press, en la conformación de gobiernos autonómicos donde ambas formaciones suman mayorías parlamentarias. En este contexto, Gamarra hizo hincapié en que la prioridad para el PP radica en generar estabilidad institucional y responder a las expectativas del electorado sin dejarse desviar por debates o acusaciones públicas.

Finalmente, como reiteró el medio Europa Press, Gamarra insistió en la importancia de la discreción y la lealtad en las conversaciones políticas, destacando que el avance en los acuerdos debe orientarse a materializar la confianza ciudadana, evitando alimentar polémicas públicas que no contribuyan a la formación de gobiernos eficaces en las comunidades autónomas involucradas.

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