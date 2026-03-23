El PP condiciona su apoyo al decreto anticrisis por la guerra de Irán a que el Gobierno deflacte el IRPF

El cierre de centrales nucleares forma parte del decreto presentado por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra de Irán, una medida que ha generado preocupación en el principal partido de la oposición. Según detalló el medio El Mundo, el Partido Popular exige reconsiderar esa decisión en un contexto donde, a su juicio, la reducción en la dependencia de combustibles fósiles resulta prioritaria y el mantenimiento de las centrales contribuiría a ese objetivo. Desde la dirección del PP se subraya que el actual paquete de acciones fiscales y energéticas del Ejecutivo no cubre las necesidades de familias y clases medias, solicitando la inclusión de nuevas iniciativas para garantizar un mayor apoyo frente a la situación de incertidumbre.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, explicó en conferencia de prensa que su formación supedita su apoyo en el Congreso al decreto anticrisis del Gobierno a la incorporación de mayores medidas, en especial la deflactación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Según Gamarra, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, enviará una carta formal al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para trasladar estas demandas. En esa comunicación, el PP expresa su preocupación e inquietud respecto al contenido actual del decreto y reitera que las ayudas aprobadas por el Gobierno se consideran insuficientes para los sectores más vulnerables.

El Partido Popular argumenta que no ajustar la tarifa del IRPF según la inflación afecta directamente al poder adquisitivo de los ciudadanos desde el año 2018, dificultando que muchas familias logren cubrir sus necesidades mensuales. El Mundo reportó que en el texto del Ejecutivo se identifican ausencias clave en materia fiscal. Según Gamarra, "no se incorporan medidas tan importantes como la deflactación de la tarifa del IRPF para adecuarla a la inflación", lo que, desde su punto de vista, deriva en una pérdida sostenida para quienes disponen de menos recursos.

Otro de los motivos de desacuerdo para el PP es la inclusión del cierre de centrales nucleares en el decreto presentado. Indican que en la coyuntura actual, donde la reducción de la dependencia de fuentes fósiles representa uno de los desafíos más urgentes, eliminar esta fuente de energía reduciría la capacidad de respuesta ante la crisis energética derivada del conflicto internacional. El Mundo recogió las declaraciones de Gamarra, quien sostiene que algunas de las medidas presentes y otras ausentes en el paquete de Gobierno son motivo de preocupación para su partido y exigen un análisis más detallado por parte del Ejecutivo.

En lo relativo a la deflactación del IRPF, el PP insiste en que esta corrección fiscal tendría un mayor impacto positivo en las personas con menos ingresos. Según El Mundo, Cuca Gamarra trasladó que esperan una respuesta concreta del Gobierno sobre esta propuesta en los próximos días. Evitó pronunciarse sobre cuál será la posición final de su partido en el Congreso si el Ejecutivo no satisface sus demandas, aunque reiteró la necesidad de mantener el diálogo abierto.

Gamarra recalcó que existe margen suficiente para ampliar las medidas de apoyo y recordó que, en las últimas semanas, el Gobierno ha recaudado más recursos, lo que, en su opinión, daría la posibilidad de tomar decisiones adicionales en beneficio de ciudadanos y familias de rentas medias. La vicesecretaria del PP manifestó que confían en que el Gobierno muestre disposición para aceptar la deflactación del IRPF y afirmó: “Pero ¿cómo el Gobierno no va a estar de acuerdo en deflactar el IRPF y, por tanto, bajar el impuesto de la renta a los españoles en el día de hoy, si tiene dinero para ello? Nosotros no contemplamos que esto pueda ser rechazado, porque tiene todo el sentido común”, según publicó El Mundo.

Además, el PP enfatiza que su batería de propuestas económicas para amortiguar los efectos de la guerra de Irán sobre los precios de la energía y para compensar la pérdida de poder adquisitivo desde 2018 fue registrada en las Cortes quince días atrás y recibió el aval del Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, reportó El Mundo.

Por otro lado, la organización interna del Ejecutivo también fue objeto de críticas. El Mundo citó a Cuca Gamarra refiriéndose al último Consejo de Ministros, marcado por el desacuerdo de la formación Sumar y calificado por la dirigente popular como “el motín de Moncloa”. Explicó que el enfrentamiento entre diferentes integrantes del Gobierno debilita la toma de decisiones y sostiene que ni el presidente puede cesar a los ministros discrepantes de Sumar ni ellos renuncian a sus cargos debido al interés económico y político.

Según El Mundo, la dirigente del PP señaló que el Gobierno se enfrenta, además, a nuevas informaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción. Gamarra mencionó en particular la situación procesal del número tres de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien enfrenta una demanda promovida por la Fiscalía Anticorrupción. El Partido Popular considera que este hecho requiere explicaciones públicas y la asunción de responsabilidades por parte de la administración y sus responsables de designar altos cargos.

El Partido Popular sostiene que el Gobierno debe actualizar su propuesta y adoptar medidas con mayor impacto social y económico ante la crisis generada por la guerra de Irán, remarcando que el margen de actuación fiscal y el “sentido común” respaldan una revisión de la política tributaria y energética, reiteró El Mundo.