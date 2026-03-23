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El lateral Alex Sandro, segunda baja de Brasil para los amistosos con Francia y Croacia

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São Paulo, 23 mar (EFE).- El lateral izquierdo del Flamengo Alex Sandro se cayó por lesión de la lista de convocados de la selección brasileña para los amistosos contra Francia y Croacia, preparatorios para el Mundial 2026, y será sustituido por Kaiki, del Cruzeiro, informó este lunes la CBF.

Esta es la segunda baja que sufre la Canarinha con vistas a los dos compromisos de este mes en Estados Unidos, después de que perdiera por unas molestias musculares a Alisson Becker (Liverpool), su portero titular.

Alex Sandro, exjugador del Juventus de Turín, se lesionó el domingo durante el partido del Campeonato Brasileño entre Corinthians y Flamengo, en São Paulo, según indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en una nota.

El técnico Carlo Ancelotti, ya concentrado en Orlando (EE.UU.), decidió así sustituir a Alex Sandro, fijo en el lateral izquierdo, y llamar a Kaiki, de 23 años y con experiencia en las categorías inferiores del combinado 'verdeamarelo'.

La pentacampeona del mundo se enfrentará el jueves a Francia, en Boston, y, cinco días después, a Croacia, en Orlando.

El domingo se presentaron ya los primeros jugadores de la convocatoria, entre ellos Andrey Santos, João Pedro (Chelsea), Igor Thiago (Brentford) y Rayan (Bournemouth).

El resto de futbolistas se incorporarán a lo largo de este lunes.

Los amistosos con Francia y Croacia serán los últimos antes de que Ancelotti divulgue la lista definitiva de convocados para el Mundial, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

La única selección del mundo con cinco Copas del Mundo (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) disputará en territorio estadounidense la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

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