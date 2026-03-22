Espana agencias

'Sirat' gana mejor película y 'Antes de nós' alcanza el récord de 13 premios Mestre Mateo

Guardar

Lugo, 21 mar (EFE).- 'Sirat', la película de Oliver Laxe, ha obtenido el premio a mejor película en la XXIV edición de los premios Mestre Mateo, en la que 'Antes de nós', el filme de Ángeles Huerta, ha logrado hasta 13 galardones, igualando el récord histórico que tenía 'Dhogs'.

'Sirat' venía avalada por sus nominaciones al Oscar en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido y no ha habido sorpresas. La película de Laxe cierra el círculo y finaliza su viaje después de participar en diferentes premios y festivales internacionales y lo hace en Lugo, la casa del director.

"Qué broche rematar aquí", ha expresado Laxe al recoger un premio que ha dedicado "a los productores independientes de Galicia y de todo el mundo" y, en concreto, a Xavi Font.

El filme sobre un padre que busca a su hija entre las raves de Marruecos ha sumado un total de tres premios. Además de mejor película, se ha impuesto en las categorías de mejor música original, para Kangding Ray; y mejor sonido, para Amanda Villavieja, que también fue nominada a los Óscars.

A pesar de no ganar en la categoría de mejor película, la gran vencedora de la noche ha sido 'Antes de nós', el largometraje sobre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y Virxinia Pereira que ha cosechado un total de 13 premios entre las categorías artísticas y técnicas, igualando así el récord histórico de 'Dhogs', de Andrés Goteira, en los Mestre Mateo.

Ángeles Huerta se ha impuesto a Oliver Laxe, Anxos Fazáns y Lucía Estévez y ha ganado el Mestre Mateo a mejor dirección, el segundo que obtiene tras vencer en esta categoría en 2023 con 'O corpo aberto'.

"El cine es claramente un arte de creación colectiva", ha declarado Huerta, que ha dedicado el premio a todo el equipo técnico y artístico de 'Antes de nós'.

Entre los galardones conseguidos por la película figuran los de guion para Pepe Coira; dirección de arte para Elia Robles; dirección de fotografía para Lucía C. Pan; dirección de producción para Lucía Caramelo; maquillaje y peluquería para Chicha Blanco y Lorena Calvo; vestuario para Aránzazu Domínguez; y montaje para Lucía Iglesias; así como los principales premios de interpretación.

Xoán Fórneas ha obtenido el Mestre Mateo a mejor actor protagonista y en su discurso ha reivindicado la importancia del gallego en el audiovisual; mientras que Cris Iglesias ha obtenido el de mejor actriz protagonista y al recogerlo ha defendido el trabajo de todas las actrices y compañeras a lo largo de su carrera.

En reparto, en la categoría femenina, el premio ha sido ex aequo y ha ido a parar a las actrices Luisa Merelas y Victoria Teijeiro, también de 'Antes de nós'.

El galardón a mejor actor de reparto ha recaído en Miquel Ínsua, fallecido el pasado mes de diciembre, dejando uno de los momentos más emotivos de una gala que ha estado marcada por el 'No a la guerra' y la presencia femenina, ya que 11 de 16 premios han sido recogidos por mujeres.

La ceremonia, presentada por Trisha Fernández y Federico Pérez, se ha celebrado por primera vez en Lugo, en el Auditorio Fuxan os Ventos, y ha contado con las actuaciones musicales de Xabier Díaz y Mondra.

Durante la gala también ha intervenido la presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, que ha hecho un firme llamamiento contra la guerra en su discurso.

Veiga ha subrayado también la importancia de la unión de todo el sector para "fortalecer una comunidad en constante crecimiento" y ha reivindicado el trabajo de las distintas asociaciones profesionales en la defensa de los derechos y de la cultura y la lengua gallega.

En el ámbito televisivo, 'Weiss & Morales' ha logrado el premio a mejor serie de televisión, mientras que 'Bechos' ha sido reconocida como mejor serie web y 'Cos pés na terra' se ha alzado con el galardón a mejor programa.

El galardón a mejor documental ha sido para '360 Curvas', dirigido por Alejandro Gándara y Ariadna Silva Fernández, y en la categoría de cortometrajes, 'Curmán', dirigido por Alejandro Jato, ha sido distinguida como mejor corto de imagen real, mientras que 'O corpo de Cristo', de Abano Producións y Uniko, dirigido por Bea Lema, ha obtenido el premio a mejor cortometraje de animación.

'Hibernarse - O videofilme', producido por Fillas de Cassandra, ha ganado en mejor videoclip y 'Ao noroeste do oeste', de Undodez y Medio Limón, ha ganado en mejor anuncio publicitario.

El premio a mejor comunicador ha sido para Xosé Ramón Gayoso por el programa 'Luar', mientras que Marcos Nine ha obtenido el premio a mejor realización por 'Historias de aquí'.

Durante la gala también se ha hecho entrega del Premio de Honra Fernando Rey a la traductora y asesora lingüística Rosa Moledo, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al audiovisual gallego. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Peñarol y Racing ganan y comparten la punta del Apertura uruguayo

Infobae

Abascal: "Sánchez podría volver a ganar si el PP se empeña en dañarnos"

Infobae

132-111. Shai y los Thunder se bajan al barro en Washington

Infobae

Cerúndolo se impone a Agustín Tirante y pasa a tercera ronda en Miami

Infobae

Triatletas de más de 50 países compiten en Panamá por plazas al Mundial de Ironman 70.3

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con estos trucos puede cambiar una bombilla del coche en menos de un minuto”

Sumar prepara al partido para la etapa ‘post Díaz’: celebrará una asamblea tras las elecciones andaluzas para renovar su dirección

El dilema de una misión de paz en medio de una guerra para los 700 militares españoles en Líbano: “Pasan muchas horas bunkerizados”

106 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil han sido arrestados o investigados en el último lustro por delitos relacionados con el narcotráfico

Un hombre mata a tiros a su expareja y después se suicida en Zaragoza: la policía confirma que se trata de un asesinato machista

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Hay tres

Juanma Lorente, abogado: “Hay tres formas de vigilarte en tu trabajo y una es ilegal”

Las provincias del Mediterráneo lideran el déficit de vivienda: el incremento acelerado de los hogares eleva la carencia de pisos hasta los 730.000, según un estudio

Un supermercado expedienta a una empleada por comer chicle en horario laboral y ella recurre en los tribunales: recibirá 7.500 euros de indemnización

El precio de vivir en las grandes ciudades: las rentas en municipios con más de 300.000 habitantes alcanza hasta el 40% del salario

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Cuando trabajas para una empresa, la clave está en no tomarte las cosas demasiado en serio”

DEPORTES

El derbi de las ausencias:

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

Los porteros visitan cada vez más la enfermería: Courtois, Oblak y Joan García se han perdido más del 20% de los partidos