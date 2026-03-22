El delegado del Gobierno en Aragón defiende que frente a la violencia machista "no valen medias tintas"

Entre los asistentes al acto de homenaje por Silvia figura la subdelegada en Zaragoza, Noelia Herrero, junto con representantes de instituciones como el Justicia de Aragón, las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. La concentración coincidió con otros tres actos institucionales convocados en distintos puntos de la ciudad el mismo día, horas después del asesinato de Silvia en el barrio de Las Fuentes. Este hecho ha motivado a diversas autoridades a expresar públicamente su rechazo y a reclamar una respuesta coordinada contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Según detalló el medio Europa Press, la Policía Nacional investiga el crimen, que se cometió el sábado cuando la víctima, propietaria de una peluquería ubicada en la calle Cardenal Cisneros, fue atacada por su expareja a la salida de su lugar de trabajo.

De acuerdo con Europa Press, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, afirmó en declaraciones tras el minuto de silencio que no se puede responder a la violencia contra las mujeres con medias tintas y recalcó que las condenas genéricas contra todos los tipos de violencia no resultan suficientes. Beltrán instó a las administraciones a centrar sus esfuerzos de manera constante en los mecanismos de prevención y acción propios del combate a la violencia de género, subrayando la importancia de emplear recursos y herramientas específicas para proteger a las víctimas. El delegado del Gobierno pidió valentía y rigor institucional para afrontar esta problemática a nivel local, autonómico y estatal.

Europa Press informó que el crimen de Silvia ha generado consternación en los entornos institucionales y sociales de Zaragoza. Beltrán, visiblemente afectado, describió la brutalidad con que actuó el agresor, quien tenía licencia deportiva de armas y acudió al lugar armado con dos pistolas y munición. El delegado explicó que el presunto homicida esperó a Silvia en las inmediaciones de su peluquería y le disparó en distintas ocasiones, rematándola cuando ya se encontraba tendida en el suelo. La violencia ejercida, según relató Beltrán, respondió a una actitud posesiva por parte del autor del crimen: “una anterior pareja que no soporta ese sentimiento de que se hubiera roto esa relación, que considera que la mujer es suya, que considera a la mujer como un objeto y si no va a ser para él no puede ser para nadie más”.

Según publicó Europa Press, la investigación estableció que no existía ninguna denuncia previa por malos tratos en la familia y que la víctima no estaba incluida en el sistema de seguimiento y protección VioGen. Beltrán recalcó la necesidad de fortalecer las herramientas gubernamentales de prevención, al considerar que este caso refleja deficiencias en la detección de situaciones de riesgo cuando no existen denuncias previas. El impacto del asesinato, puntualizó el delegado, afecta no solo a los hijos de Silvia —uno de ellos menor de edad—, sino también a familiares, compañeros de trabajo y al entorno del propio agresor. “Para ellos supone un hecho absolutamente también lamentable el enterarse de que un padre o un exmarido o un hijo ha cometido un acto tan atroz como éste”, expresó Beltrán en declaraciones recogidas por Europa Press.

El delegado del Gobierno también se refirió a los actos organizados en respuesta al asesinato de Silvia. Expresó críticas hacia el Ayuntamiento de Zaragoza al señalar que las actividades habituales, como la organización del Mercado Solidario de Tulipanes ‘Hola Primavera’ en la plaza del Pilar, debieron dar prioridad al homenaje a la víctima. Según consignó Europa Press, Beltrán subrayó que “tenemos que parar nuestro fin de semana, ser conscientes de que tenemos que salir, tenemos que estar”. Añadió que algunos de los tulipanes repartidos esa mañana en la plaza del Pilar podrían haberse destinado también, en señal de recuerdo, al barrio de Las Fuentes, tal y como hicieron muchos ciudadanos espontáneamente.

En relación a la celebración de cuatro actos de minuto de silencio convocados por distintas administraciones en intervalos de solo dos horas, Beltrán justificó esta decisión por el efecto multiplicador que producen varias concentraciones en distintos puntos institucionales. Manifestó que la imagen de instituciones divididas no resulta negativa en sí misma, porque la reiteración de los homenajes permite que el mensaje contra la violencia de género se extienda a múltiples sectores de la sociedad. Recalcó que los trabajadores de las distintas instituciones, así como la ciudadanía, pueden sumarse a estos gestos de reconocimiento y duelo dondequiera que se celebren, según reportó Europa Press.

El crimen y la respuesta institucional han reabierto el debate sobre la efectividad de los sistemas de prevención, la importancia de dar visibilidad continua a la violencia contra las mujeres, y la necesidad de que todas las administraciones adopten una implicación plena en la erradicación de esta forma de violencia. La concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno y las demás convocadas en edificios emblemáticos como el Pignatelli, el Ayuntamiento y el Palacio de la Aljafería reflejan la magnitud social del dolor y la exigencia de una respuesta sostenida. Europa Press detalló que los representantes institucionales presentes, entre los que también figuraban la concejal delegada de Igualdad Marian Orós, la portavoz socialista Lola Ranera, el concejal Alfonso Gómez y el diputado Eduardo Arilla, insistieron en la gravedad del problema y la responsabilidad de las administraciones en su abordaje.

Las declaraciones de Beltrán y la reacción de las instituciones remarcan la urgencia de revisar protocolos y concientizar a la sociedad sobre la violencia machista, raíz de la muerte de Silvia en Zaragoza. Según Europa Press, la sociedad aragonesa ha manifestado su conmoción y su determinación en pedir medidas y acciones que permitan evitar nuevos episodios de violencia contra las mujeres. La investigación policial continúa abierta para esclarecer todos los hechos relacionados con este suceso, mientras distintas administraciones reiteran su compromiso en la lucha contra esta problemática.