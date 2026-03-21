Tellado afirma que los ciudadanos de C-LM "no están preocupados" por que haya más diputados sino por tener más médicos

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha respondido a las críticas en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha señalando que, a su juicio, las prioridades reales en la región están ligadas a la contratación de más personal médico y la mejora de las condiciones laborales en el sistema sanitario. Según consignó Europa Press, Tellado aseguró que la preocupación de la ciudadanía castellanomanchega no se centra en el aumento de diputados en las Cortes regionales, sino en reforzar los servicios públicos esenciales.

Durante la VII Escuela de Formación 'Rafael García-Patos' de Nuevas Generaciones, celebrada en Layos, Tellado manifestó que el Partido Popular conoce las demandas principales de la población y considera que “los castellanomanchegos no están preocupados por que en las Cortes de Castilla-La Mancha haya más diputados, como cree Emiliano García-Page”. Europa Press detalló que el dirigente enfatizó que lo que se demanda en la región es un mayor número de médicos y mejores condiciones para los profesionales sanitarios.

El proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, actualmente sometido a tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, incluye una propuesta para modificar el número de escaños en el parlamento autonómico. El Partido Popular de Castilla-La Mancha, a través de sus representantes en el Congreso, presentó una enmienda encaminada a evitar cambios en la horquilla de parlamentarios en la cámara regional. Según reportó Europa Press, esta iniciativa generó acusaciones desde el PSOE autonómico, señalando a Miguel Tellado como impulsor de la enmienda “por estrategia electoral” y motivando una dura crítica del presidente regional, Emiliano García-Page, quien llegó a calificar la postura del PP como una “traición” y solicitó la retirada de la enmienda.

Tellado, en respuesta a estos señalamientos, afirmó que el Partido Popular se mantiene receptivo a las verdaderas prioridades y reivindicaciones sociales, remarcando que la demanda de aumentar el número de diputados no figura entre las inquietudes de los vecinos de la región. Además, expresó su convicción de que el PP obtendrá la victoria cuando se celebren las próximas elecciones en Castilla-La Mancha, subrayando la fortaleza de su partido en los procesos electorales recientes. Como indicó Europa Press, Tellado declaró: “El Partido Popular es una alternativa que los ciudadanos están validando en las urnas. Lo vemos en cada proceso electoral que se convoca”.

En el mismo evento, el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, dirigió un mensaje a los jóvenes, instándolos a convertirse en agentes del cambio en Castilla-La Mancha y en el conjunto de España. Según publicó Europa Press, Núñez identificó al socialismo y a los actuales presidentes socialistas, Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, como responsables principales de los problemas que enfrenta la juventud en el acceso al empleo, la vivienda y la articulación de un proyecto de vida. Núñez cuestionó la gestión del PSOE en materia de progreso, acusando a sus dirigentes de preocuparse exclusivamente por intereses personales.

Paco Núñez argumentó que los jóvenes disponen de una herramienta decisiva, “la urna y la papeleta”, para cambiar el rumbo político y decidir sobre asuntos fundamentales como el empleo o la vivienda. Según explicó ante los asistentes, considera que Castilla-La Mancha presenta una de las tasas más altas de paro juvenil en España y que el 71 por ciento de los jóvenes manifiestan su intención de dejar la comunidad autónoma por falta de oportunidades. Núñez afirmó que la problemática de la vivienda sigue sin resolverse y atribuyó esta situación al Gobierno socialista: “Mucho titular y mucha cortina de humo, pero ni una sola vivienda para los jóvenes”.

El dirigente autonómico destacó también las propuestas impulsadas por el PP para incrementar la oferta de vivienda en la comunidad y para combatir la ocupación ilegal de viviendas, propuestas a las que, según indicó, el PSOE votó en contra en las Cortes regionales. De acuerdo con la información facilitada por el Partido Popular y recogida por Europa Press, Núñez defendió que existen soluciones concretas que requieren de voluntad política para ser puestas en marcha, y aseguró que el cambio llegará de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

Durante el mismo encuentro, Carlos Velázquez, presidente provincial del Partido Popular y alcalde de Toledo, dirigió unas palabras de agradecimiento al trabajo de Nuevas Generaciones y reconoció el fortalecimiento de la organización juvenil. Según informa Europa Press, Velázquez subrayó la importancia del voto joven y defendió que el Partido Popular representa, en su opinión, una opción con trayectoria al servicio de los ciudadanos y cuenta con la principal organización juvenil de la política europea. Asimismo, alentó a los presentes a seguir movilizándose para canalizar el voto juvenil hacia el PP.

En toda la jornada, tanto Tellado como Núñez y Velázquez centraron sus intervenciones en identificar las demandas urgentes de la región en materia de sanidad y juventud, rechazando que la reforma del Estatuto de Autonomía deba traducirse en un aumento de diputados. Según la cobertura de Europa Press, los representantes populares insistieron en que las soluciones a los desafíos locales pasan por dotar a los servicios públicos, especialmente los sanitarios, de mayores recursos y por dar respuesta a los problemas estructurales de la juventud mediante políticas orientadas a la vivienda, el empleo y la estabilidad.