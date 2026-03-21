Espana agencias

Tellado afirma que los ciudadanos de C-LM "no están preocupados" por que haya más diputados sino por tener más médicos

Miguel Tellado asegura que el debate político debe centrarse en reforzar los servicios sanitarios, insistiendo en que la principal preocupación en la región pasa por la contratación de más personal médico y la mejora de sus condiciones laborales

Guardar

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha respondido a las críticas en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha señalando que, a su juicio, las prioridades reales en la región están ligadas a la contratación de más personal médico y la mejora de las condiciones laborales en el sistema sanitario. Según consignó Europa Press, Tellado aseguró que la preocupación de la ciudadanía castellanomanchega no se centra en el aumento de diputados en las Cortes regionales, sino en reforzar los servicios públicos esenciales.

Durante la VII Escuela de Formación 'Rafael García-Patos' de Nuevas Generaciones, celebrada en Layos, Tellado manifestó que el Partido Popular conoce las demandas principales de la población y considera que “los castellanomanchegos no están preocupados por que en las Cortes de Castilla-La Mancha haya más diputados, como cree Emiliano García-Page”. Europa Press detalló que el dirigente enfatizó que lo que se demanda en la región es un mayor número de médicos y mejores condiciones para los profesionales sanitarios.

El proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, actualmente sometido a tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, incluye una propuesta para modificar el número de escaños en el parlamento autonómico. El Partido Popular de Castilla-La Mancha, a través de sus representantes en el Congreso, presentó una enmienda encaminada a evitar cambios en la horquilla de parlamentarios en la cámara regional. Según reportó Europa Press, esta iniciativa generó acusaciones desde el PSOE autonómico, señalando a Miguel Tellado como impulsor de la enmienda “por estrategia electoral” y motivando una dura crítica del presidente regional, Emiliano García-Page, quien llegó a calificar la postura del PP como una “traición” y solicitó la retirada de la enmienda.

Tellado, en respuesta a estos señalamientos, afirmó que el Partido Popular se mantiene receptivo a las verdaderas prioridades y reivindicaciones sociales, remarcando que la demanda de aumentar el número de diputados no figura entre las inquietudes de los vecinos de la región. Además, expresó su convicción de que el PP obtendrá la victoria cuando se celebren las próximas elecciones en Castilla-La Mancha, subrayando la fortaleza de su partido en los procesos electorales recientes. Como indicó Europa Press, Tellado declaró: “El Partido Popular es una alternativa que los ciudadanos están validando en las urnas. Lo vemos en cada proceso electoral que se convoca”.

En el mismo evento, el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, dirigió un mensaje a los jóvenes, instándolos a convertirse en agentes del cambio en Castilla-La Mancha y en el conjunto de España. Según publicó Europa Press, Núñez identificó al socialismo y a los actuales presidentes socialistas, Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, como responsables principales de los problemas que enfrenta la juventud en el acceso al empleo, la vivienda y la articulación de un proyecto de vida. Núñez cuestionó la gestión del PSOE en materia de progreso, acusando a sus dirigentes de preocuparse exclusivamente por intereses personales.

Paco Núñez argumentó que los jóvenes disponen de una herramienta decisiva, “la urna y la papeleta”, para cambiar el rumbo político y decidir sobre asuntos fundamentales como el empleo o la vivienda. Según explicó ante los asistentes, considera que Castilla-La Mancha presenta una de las tasas más altas de paro juvenil en España y que el 71 por ciento de los jóvenes manifiestan su intención de dejar la comunidad autónoma por falta de oportunidades. Núñez afirmó que la problemática de la vivienda sigue sin resolverse y atribuyó esta situación al Gobierno socialista: “Mucho titular y mucha cortina de humo, pero ni una sola vivienda para los jóvenes”.

El dirigente autonómico destacó también las propuestas impulsadas por el PP para incrementar la oferta de vivienda en la comunidad y para combatir la ocupación ilegal de viviendas, propuestas a las que, según indicó, el PSOE votó en contra en las Cortes regionales. De acuerdo con la información facilitada por el Partido Popular y recogida por Europa Press, Núñez defendió que existen soluciones concretas que requieren de voluntad política para ser puestas en marcha, y aseguró que el cambio llegará de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

Durante el mismo encuentro, Carlos Velázquez, presidente provincial del Partido Popular y alcalde de Toledo, dirigió unas palabras de agradecimiento al trabajo de Nuevas Generaciones y reconoció el fortalecimiento de la organización juvenil. Según informa Europa Press, Velázquez subrayó la importancia del voto joven y defendió que el Partido Popular representa, en su opinión, una opción con trayectoria al servicio de los ciudadanos y cuenta con la principal organización juvenil de la política europea. Asimismo, alentó a los presentes a seguir movilizándose para canalizar el voto juvenil hacia el PP.

En toda la jornada, tanto Tellado como Núñez y Velázquez centraron sus intervenciones en identificar las demandas urgentes de la región en materia de sanidad y juventud, rechazando que la reforma del Estatuto de Autonomía deba traducirse en un aumento de diputados. Según la cobertura de Europa Press, los representantes populares insistieron en que las soluciones a los desafíos locales pasan por dotar a los servicios públicos, especialmente los sanitarios, de mayores recursos y por dar respuesta a los problemas estructurales de la juventud mediante políticas orientadas a la vivienda, el empleo y la estabilidad.

Temas Relacionados

Castilla-La ManchaPartido PopularReforma estatutoMiguel TelladoEmiliano García-PagePaco NúñezCarlos VelázquezToledoLayosJuventudEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Orbán señala a Abascal como su "jefe" y dice que es "el mejor líder" que se podría pedir

Orbán señala a Abascal como

Óscar López, a Feijóo: "Alberto, no te líes, es 'No a la guerra' y sí al escudo social de Sánchez"

El responsable de Transformación Digital reta a la cabeza de la oposición tras advertir sobre el respaldo parlamentario al decreto anticrisis, defendiendo las políticas impulsadas desde el Ejecutivo y la protección económica para hogares y empresas frente al conflicto en Irán

Óscar López, a Feijóo: "Alberto,

Óscar López acusa a Ayuso de "amparar al denunciado y acosar a la denunciante" con "Pili y Mili", Serrano y Millán

El líder socialista denuncia ante militantes la gestión de la presidenta madrileña en la crisis institucional en Móstoles, cuestionando el accionar del entorno conservador y advirtiendo sobre la supuesta desprotección hacia quienes presentaron la queja formal

Óscar López acusa a Ayuso

PSE acusa a PP y Vox de instrumentalizar a las víctimas cuando dicen que ETA sigue viva y reivindica el legado de Priede

José Ignacio Asensio critica que ciertos partidos manipulan el dolor de quienes sufrieron atentados y exige reconocer el papel de los socialistas en el fin de la violencia, reivindicando la memoria de Juan Priede en un homenaje en Orio

PSE acusa a PP y

Tellado apremia a Vox a cerrar acuerdos en Extremadura, Aragón y Castilla y León: "Tenemos que entendernos"

Miguel Tellado ha instado a Vox a actuar con rapidez según el deseo expresado en las urnas, subrayando la necesidad de forjar consensos que garanticen el funcionamiento de las regiones donde el Partido Popular resultó vencedor

Tellado apremia a Vox a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dilema de una misión

El dilema de una misión de paz en medio de una guerra para los 700 militares españoles en Líbano: “Pasan muchas horas bunkerizados”

106 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil han sido arrestados o investigados en el último lustro por delitos relacionados con el narcotráfico

Un hombre mata a tiros a su expareja y después se suicida en Zaragoza: la policía confirma que se trata de un asesinato machista

Un 25% de los españoles que intentan obtener una licencia de armas no superan los exámenes

Aterrizan en Madrid los 200 militares españoles evacuados de Irak por la guerra en Oriente Medio

ECONOMÍA

Rafael Alonso, experto en recursos

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hay personas que cambian de trabajo por el ‘burnout’ y, después de un tiempo, todo empieza a repetirse”

Adif reconoce que un tramo de 36 metros en la vía de Adamuz no tenía “certificado de calidad”

Cuándo se puede pedir cita telefónica para hacer la declaración de la Renta 2026: estos son los pasos que debes seguir

Cuando la guerra asoma, las medidas anticrisis regresan: el Gobierno resucita por Irán las ayudas del conflicto de Ucrania, pero con 11.000 millones de euros menos

Los salarios crecen en 2025 con los transportistas a la cabeza de la subida en los trabajos a tiempo parcial: cobran el doble que hace seis años

DEPORTES

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

Los porteros visitan cada vez más la enfermería: Courtois, Oblak y Joan García se han perdido más del 20% de los partidos

Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas